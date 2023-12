Knauer, 37 años de ropa cómoda, talles reales y moda sustentable

Pese a contar con una infraestructura de gran envergadura y un plan de expansión nacional, la firma nacida en 1986 no perdió su impronta de empresa familiar , una característica que bien puede explicar su éxito a lo largo de casi cuatro décadas.

La clave del éxito

En diálogo con Sitio Andino, el gerente general García destacó la capacidad de resiliencia y adaptación en un mercado volátil, de características más bien agresivas, en un contexto de inestabilidad constante como la que ofrece nuestro país.

Lo vinculó a la creatividad, fidelidad con el cliente, apuesta por el desarrollo y el talento local, y –fundamentalmente- a que “las cabezas sigan estando metidas en el negocio”.

“Nosotros nos definimos como una familia empresaria. Primero la familia, después la empresa. Y desde esa filosofía siempre buscamos que sea un buen lugar para trabajar, donde la gente se desarrolle”, reflexionó García.

Y fue más allá: “Knauer es la personificación de la pyme. No nos creemos la gran empresa, pero sí valoramos que nos conocemos todos por el nombre. Cuando alguien le pasa mal tratamos de estar con esa persona, y cuando hay que arremangarse, lo hacemos todos a la par”.

Nuevas unidades de negocio

Knauer destaca principalmente por la confección y fabricación de indumentaria femenina que combina diseño de prendas atemporales con tendencias estacionales, marcadas por la comodidad, variedad de talles y colores.

Sin embargo, su oferta se amplía a colecciones masculinas, bebés, futuras mamás, accesorios e incluso mascotas.

En 2023 se impulsaron dos nuevas unidades de negocios: ropa de trabajo y línea ecosustentable.

“En Knauer no tiramos ni un centímetro cuadrado de tela, ya que nuestro primer compromiso es ser una empresa sustentable, que no trabaja colecciones que no sean ecosustentables”, sintetizó el gerente. Con el agregado de que los productos son pensados para “cuerpos flexibles y mujeres reales”.

Proyectos a futuro

Desarrollado y en marcha el modelo de franquicias que inició en 2015 (con visión de ampliación a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), el próximo objetivo de las cabezas de la empresa es establecer el primer centro de reciclado textil de Cuyo.

Un proyecto cuyo desarrollo se trabaja con el INTI y que se pretende completar en el venidero 2024. García explicó que el proceso de recuperación textil deriva en tres posibles desenlaces: moda circular (por su valor de reventa), donación, o bien reciclaje para transformar –a través de diversos métodos tecnológicos- en un elemento para volver a producir tela.

“Tenemos muy en claro que para crecer en la industria de la moda debemos ser una empresa de moda circular, que es un concepto que ya se viene trabajando hace mucho en el mundo y en Argentina aún no se ha explorado tanto”, puntualizó García al respecto.