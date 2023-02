Inicio de clases: la advertencia de Sute y la respuesta de la DGE

Cada año, cuando se acerca el inicio de clases , en Mendoza comienza el alerta por un paro de actividades en educación. El estado de los edificios escolares y el salario docente son, habitualmente, los motivos por los que el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( Sute ) convoca a un paro, en el primer día de clases y por tiempo indefinido. En este 2023, no hubo excepción y el gremio ya publicó en las redes sociales que no se descarta la posibilidad de un cese de actividades para el regreso a las aulas. La Dirección General de Escuelas (DGE), respondió.

“En reunión de Consejo de Secretarios Generales, planificamos agenda la 2023 que comenzará con recorridos, convocando asambleas departamentales el jueves 9/2. Analizaremos el inicio de ciclo, ya que si al 10/2 no hay convocatoria paritaria, por mandato, activaremos plan de lucha ”, publicó Sute en su cuenta oficial de Twitter.

Para la DGE, la posibilidad de un paro en el arranque del ciclo lectivo no es novedad aunque pidieron que se deje atrás esta medida que no “sirve para nada”. Aseguran que estas medidas de fuerza no mejoran el salario docente y los alumnos/as de Mendoza pierden días de clases.