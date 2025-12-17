17 de diciembre de 2025
Protesta nacional

Huelga de controladores aéreos: el aeropuerto de Mendoza registra varios vuelos afectados

La huelga, impulsada por el gremio ATEPSA, comenzó este miércoles a las 8 y se extenderá hasta fin de año. Afectará a más de 100.000 pasajeros en todo el país

Paro de controladores aéreos: el aeropuerto de Mendoza registra varios vuelos afectados. Imagen de archivo

Paro de controladores aéreos: el aeropuerto de Mendoza registra varios vuelos afectados. Imagen de archivo

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El Aeropuerto Internacional El Plumerillo comenzó este miércoles con serias complicaciones operativas. Debido a la huelga nacional de controladores aéreos agrupados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación Aérea (ATEPSA). Durante las primeras horas de la mañana, se han visto afectados diez vuelos en la provincia de Mendoza, entre partidas y arribos.

26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque
Huelga de controladores aéreos: la medida de fuerza se extenderá hasta fin de año.

Huelga de controladores aéreos: la medida de fuerza se extenderá hasta fin de año.

Huelga de controladores aéreos: puntos clave del conflicto

El gremio denuncia una "escalada de hostilidad" y fundamenta su plan de lucha en cuatro ejes principales:

  • Incumplimiento de convenios: falta de aplicación de acuerdos firmados hace más de tres meses.

  • Crisis salarial: denuncian un deterioro marcado del poder adquisitivo del sector.

  • Despidos: reclaman la reincorporación de personal despedido sin causa justa.

  • Falta de diálogo: aseguran que las autoridades de EANA mantienen una postura intransigente.

Cronograma de paros: Cómo sigue el servicio

Las protestas no se limitan a la jornada de este miércoles. ATEPSA ha diseñado un esquema de interrupciones escalonadas que afectará la operación aérea durante las Fiestas:

  • Miércoles 17/12: de 08 a 11
  • Jueves 18/12: de16 a 19.
  • Martes 23/12: de 19 a 22.
  • Sábado 27/12: de 14 a 17.
  • Lunes 29/12: de 8 a 11.

La medida solo afecta las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo. No obstante, quedan exceptuados los vuelos en emergencia, servicios sanitarios, humanitarios, de Estado y misiones de búsqueda y salvamento.

26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque
Este miércoles el paro se realizará de 8 a 11.

Este miércoles el paro se realizará de 8 a 11.

Negociaciones en curso

Mientras los aeropuertos operan con restricciones, representantes de ATEPSA, autoridades de EANA y la Secretaría de Trabajo tienen prevista una reunión a las 10 para intentar destrabar el conflicto. El objetivo del Gobierno es evitar que la protesta empañe el movimiento turístico previsto para Navidad y Año Nuevo.

Se recomienda a los pasajeros mendocinos consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de trasladarse a la terminal aérea.

