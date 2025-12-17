Huelga de controladores aéreos: el aeropuerto de Mendoza registra varios vuelos afectados

El Aeropuerto Internacional El Plumerillo comenzó este miércoles con serias complicaciones operativas. Debido a la huelga nacional de controladores aéreos agrupados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación Aérea (ATEPSA). Durante las primeras horas de la mañana, se han visto afectados diez vuelos en la provincia de Mendoza, entre partidas y arribos.
Huelga de controladores aéreos: puntos clave del conflicto
El gremio denuncia una "escalada de hostilidad" y fundamenta su plan de lucha en cuatro ejes principales:
Incumplimiento de convenios: falta de aplicación de acuerdos firmados hace más de tres meses.
Crisis salarial: denuncian un deterioro marcado del poder adquisitivo del sector.
Despidos: reclaman la reincorporación de personal despedido sin causa justa.
Falta de diálogo: aseguran que las autoridades de EANA mantienen una postura intransigente.
Cronograma de paros: Cómo sigue el servicio
Las protestas no se limitan a la jornada de este miércoles. ATEPSA ha diseñado un esquema de interrupciones escalonadas que afectará la operación aérea durante las Fiestas:
Miércoles 17/12: de 08 a 11
Jueves 18/12: de16 a 19.
Martes 23/12: de 19 a 22.
Sábado 27/12: de 14 a 17.
Lunes 29/12: de 8 a 11.
La medida solo afecta las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo. No obstante, quedan exceptuados los vuelos en emergencia, servicios sanitarios, humanitarios, de Estado y misiones de búsqueda y salvamento.
Negociaciones en curso
Mientras los aeropuertos operan con restricciones, representantes de ATEPSA, autoridades de EANA y la Secretaría de Trabajo tienen prevista una reunión a las 10 para intentar destrabar el conflicto. El objetivo del Gobierno es evitar que la protesta empañe el movimiento turístico previsto para Navidad y Año Nuevo.
Se recomienda a los pasajeros mendocinos consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de trasladarse a la terminal aérea.