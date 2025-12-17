Huelga de controladores aéreos: el aeropuerto de Mendoza registra varios vuelos afectados

El Aeropuerto Internacional El Plumerillo comenzó este miércoles con serias complicaciones operativas. Debido a la huelga nacional de controladores aéreos agrupados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación Aérea (ATEPSA). Durante las primeras horas de la mañana, se han visto afectados diez vuelos en la provincia de Mendoza, entre partidas y arribos .

La medida de fuerza, que este miércoles se desarrolla de 8 a 11, impacta exclusivamente en los despegues de vuelos nacionales . Según informaron desde el sector, el conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) se ha profundizado ante la falta de respuestas a reclamos salariales y laborales. La medida se extenderá hasta fin de año.

Algunos de los vuelos afectados en el aerpuerto de Mendoza.

Podría afectar Navidad y Año Nuevo Anuncian un nuevo paro en los aeropuertos en plena temporada: cómo impactará en Mendoza

El gremio denuncia una "escalada de hostilidad" y fundamenta su plan de lucha en cuatro ejes principales:

Huelga de controladores aéreos: la medida de fuerza se extenderá hasta fin de año.

Las protestas no se limitan a la jornada de este miércoles. ATEPSA ha diseñado un esquema de interrupciones escalonadas que afectará la operación aérea durante las Fiestas:

Falta de diálogo: aseguran que las autoridades de EANA mantienen una postura intransigente.

Incumplimiento de convenios: falta de aplicación de acuerdos firmados hace más de tres meses.

Miércoles 17/12 : de 08 a 11

: de 08 a 11 Jueves 18/12: de16 a 19.

de16 a 19. Martes 23/12 : de 19 a 22.

: de 19 a 22. Sábado 27/12: de 14 a 17.

de 14 a 17. Lunes 29/12: de 8 a 11.

La medida solo afecta las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo. No obstante, quedan exceptuados los vuelos en emergencia, servicios sanitarios, humanitarios, de Estado y misiones de búsqueda y salvamento.

26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque Este miércoles el paro se realizará de 8 a 11. Foto: Yemel Fil

Negociaciones en curso

Mientras los aeropuertos operan con restricciones, representantes de ATEPSA, autoridades de EANA y la Secretaría de Trabajo tienen prevista una reunión a las 10 para intentar destrabar el conflicto. El objetivo del Gobierno es evitar que la protesta empañe el movimiento turístico previsto para Navidad y Año Nuevo.

Se recomienda a los pasajeros mendocinos consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de trasladarse a la terminal aérea.