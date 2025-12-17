17 de diciembre de 2025
Las nuevas palabras y el término argentino que incorporó la RAE al diccionario

La Real Academia Española presentó las novedades del "Diccionario de la lengua española". Aparecen términos como "crudivorismo", "microteatro" o "turismofobia". La expresión argentina que se suma.

La Real Academia Española presentó las novedades del "Diccionario de la lengua española".

La Real Academia Española (RAE) presentó esta semana la actualización 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española (DLE), que incorpora términos como crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial y turismofobia, en un avance de la próxima edición 24, prevista para noviembre de 2026.

Según explicó el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, se trata de una actualización “con menos pretensiones” que en otros años, pero representativa del trabajo que desembocará en un diccionario “mucho más renovado y amplio”. En la presentación, realizada en la sede de la Academia, estuvo acompañado por la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora.

Entre las novedades se destacan incorporaciones del lenguaje coloquial y de uso cotidiano. Aparecen expresiones como hacer un simpa (España) o pagadiós (Argentina), en referencia a irse sin pagar lo consumido en un establecimiento; marcianada, como extravagancia o disparate; comecocos, en alusión al videojuego, y biblia, como el documento que reúne la línea argumental y los personajes de una serie.

También se suman nuevas acepciones: brutal con el sentido de magnífico o maravilloso; chapar, como cerrar un local; farlopa, para designar cocaína, o eco como abreviatura de ecografía. Se incorpora, además, la expresión juguete roto para describir a quien, tras alcanzar la fama, pierde relevancia social o profesional, y buitre como persona que persigue relaciones sexuales pasajeras.

El ámbito digital y de las redes sociales aporta términos como login y loguearse. Algunos extranjerismos se aceptan como “crudos”, por lo que deben escribirse en cursiva, entre ellos gif, hashtag, mailing y streaming.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RAEinforma/status/2000533461153587382&partner=&hide_thread=false

La ciencia y la tecnología siguen siendo campos de fuerte revisión, con palabras como gravitón, termoquímica, exoesqueleto, autoconsumo y engelamiento, además de voces del ámbito médico como cuperosis, narcoléptico y ovulatorio.

En el plano regional, chamaco y chamaca se incluyen con el sentido de hijo o joven en Cuba y México, y cartuchera como estuche de lápices en gran parte de Hispanoamérica. En total, la actualización reúne 330 novedades.__IP__

Muñoz Machado subrayó que el proceso de incorporación es “lento y exhaustivo” y se basa en el uso real de las palabras, evaluadas por comisiones en España y América. Sobre los extranjerismos, recordó que forman parte histórica del español y que algunos intentos de adaptación, como güisqui, resultaron “un fracaso total”.

