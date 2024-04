Homeschooling: más de 20 mil familias argentinas educan a sus hijos en casa

En ese sentido, remarcó que las familias que ahora se acercan a recibir asesorías son aquellas que "lo han pensado mucho". "Es algo mucho más alineado con lo que ellos quieren para sus hijos y que incluso han venido investigando, pero buscan una opinión de alguien que tenga experiencia".

Si bien no hay estadísticas oficiales, se estima que hay entre 15 mil y 20 mil familias en el país que educan en casa.

"No hay datos oficiales porque en los censos no se pregunta, pero hoy en día deben ser unas 20 mil familias; nosotros creemos que pueden ser muchas más. Esto lo sabemos en base a los grupos que nuclean a familias que practican homeschooling", dijo Solís.

De educación tradicional a educación en el hogar

Desde Homeschooling Argentina explicaron que mudar de un sistema a otro no es difícil, pero debe realizarse de manera ordenada. En concreto, los padres se deben informar previamente y es recomendable esperar al que el niño finalice el ciclo escolar que está cursando. Sin embargo, alguno de los padres debe disponer de tiempo y un acervo cultural para poder enseñar.

"En Capital Federal existe la figura del alumno libre, entonces está contemplada la educación en casa. El problema es más complicado para los padres que viven en el interior, que en sus provincias no existe esta figura o no abren mesas para que puedan rendir", reconoció Solís.

Y agregó: "En esos casos, tienen que viajar a Capital una vez por año, o dos veces por año si son de secundaria. Los trámites son sencillos, se llenan a través de internet con el departamento de educación de Capital Federal. No necesitan ser de Capital ni tener domicilio acá".

Por otro lado, existe una segunda alternativa: inscribir a los niños en una escuela del exterior, que puede ser de Estados Unidos, y pagar una cuota que va desde los 150 a los 300 dólares por año. "Es más barato o similar a las cuotas que se pagan en los colegios privados acá".

"Con eso ya tienen la certificación legal de educación en Estados Unidos y tiene validez en la Argentina", aseguró.

Para Solís, uno de los principales problemas que enfrenta la educación en casa es la desinformación. "Tristemente hay mucho personal educativo que también desconoce que existe este tipo de educación y que no es ilegal".

En Argentina, hacer Homeschooling no está regulado, pero no es ilegal. Por este motivo, resulta fundamental saber qué pasos seguir y por dónde moverse para que se realice dentro de los parámetros del sistema educativo argentino.

"Hace poco nos tocó asesorar a unos padres de un niño chico que empezaron con este tipo de educación, pero no se informaron antes. Inscribieron al nene al jardín, nunca lo llevaron y empezaron a educarlo en casa. Obviamente la escuela no supo qué pasaba con el niño y terminaron mandando asistentes sociales a la casa", ejemplificó el cofundador de Homeschooling Argentina.

Ley ómnibus: un paso insuficiente

Quienes son "homeschoolers" sostienen que el sistema educativo en Argentina, al igual que el de todo Latinoamérica, está muy atrasado en innovación y métodos. "Nos quedamos en la era de la Revolución Industrial", remarcan.

"En otros países hay estudios de educación que dicen que los chicos tienen que empezar a los 7 años, en otros se está evaluando correrlo a partir de los 10 años porque en la primera etapa tienen que estar más enfocados en el juego, en la exploración, en el núcleo familiar. Al entrar al sistema educativo los chicos son sometidos al estrés de la vida adulta y para algunos es traumatizante", expresaron.

En este sentido, la ley ómnibus, que comenzará a tratarse por segunda vez, prevé los estudios "híbridos como alternativa a la educación presencial". Pero no se trata de homeschooling,

"En varios lugares se habla de la reglamentación del homeschooling, pero al investigar la ley me doy cuenta de que no es. En realidad, da pie para que se permita la educación a distancia", indicó Solís.

Y continuó: "La diferencia es que la educación a distancia sigue controlada bajo una escuela, porque en vez de que el chico asista a una institución, es la misma escuela la que le brinda herramientas a través de internet. El homeschooling se trata de padres que educan a sus hijos en casa".

