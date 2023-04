Hasta qué edad es obligatorio votar en la Argentina

La ley no establece un límite de edad concreto para emitir el voto obligatorio, pero a partir de los 70 años este derecho se convierte en opcional, ya sea para personas nativas o naturalizadas en el país. Quedará a criterio de cada ciudadano decidir si asiste o no al sufragio, sabiendo que no tendrá ninguna multa o sanción en caso de optar por no hacerlo.