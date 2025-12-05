Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 5 de diciembre.

Durante la mañana y tarde de este viernes 5 de diciembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de diciembre

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 4 de diciembre

– En calle El Indio, entre Finca Papes y Circunvalación. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Puertas, entre La Virgen y Carril Casas Viejas; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Viernes 05 de Diciembre. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/k73bPCjORg

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Finca Quiroga, entre Cubillos y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 10.00 a 13.45 h.

– En calle Tirasso, entre Gutenberg y Vicente Zapata. En calle Chacabuco, entre Callao y Tirasso. Entre calles Italia, Pasteur, Tirasso y Chacabuco. De 15.00 a 19.00 h.

– En la Ruta Provincial N°175 (ó Los Carolinos), entre calle Olivos y callejón Mora. En calles Coronel Campos, Delboni y Avecilla; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz electricidad Edemsa brinda recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.