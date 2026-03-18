Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 18 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 18 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 16 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 17 de diciembre

– En calle Severo del Castillo, entre Infanta Isabel y callejón Pelayes. En calle 2 de Mayo, entre Ezequiel Tabanera y Reconquista. En callejón Bianchi. En calle Adrover, hacia el oeste de

– En el callejón Escorihuela, entre Ruta Provincial N°50 y Celestino Argumedo. En calle Celestino Argumedo, entre Severo del Castillo y Pintor. En calle Badawi y adyacencias; Kilómetro 11. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Balcarce, entre Dorrego y Remedios de Escalada, y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Nacional N°7, hacia el oeste de Ruta Provincial N°52. En el Hotel Uspallata, en finca Zacarías y zonas aledañas; Uspallata. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

– En calle N°5 del Parque Industrial y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

– Entre calles Godoy Cruz, Mitre, Ejército Libertador y Juan Domingo Perón. De 9.00 a 12.00 h.

Lavalle

– En la intersección de calle Juan Manuel de la Reta con Dorrego y adyacencias; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Las Violetas, entre Juan Manuel de la Reta y Eugenio Montenegro. En calle Varón, hacia el norte de Las Violetas. En calle Eugenio Montenegro, entre Proyectada V299 y Ruta Provincial N°31. En calles Proyectada V319 y Andrés Sorial. En calle Genolli, hacia el oeste de Eugenio Montenegro. En barrio Las Violetas II y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

– Entre calles Iriarte, Guiñazú, Ruta Nacional N°40 y Ruta Provincial N°88 a Zapata; El Zampalito. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles “B”, El Álamo, Ghidone y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Miércoles 18 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/brvIg43rbD — EDEMSA (@Edemsa) March 17, 2026

Tunuyán

– En calle Benigno Aguirre, camino hacia Bodegas y Viñedos Pedemonte Argentino; Colonia Las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Estancia San Pablo, entre escuela 1-503 Río Tunuyán y finca Mil Vistas. En finca Zuccardi (San Pablo); Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

– En calle El Pino, entre Derqui y Cantoni. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de calle El Pino con Las Margaritas y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Juárez Celman, Balloffet, Victorino de la Plaza y Avenida del Trabajo. De 12.00 a 16.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte-luz.png Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.