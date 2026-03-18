Durante la mañana y tarde de este miércoles 18 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 18 de marzo
Guaymallén
Guaymallén
– En calle Balcarce, entre Dorrego y Remedios de Escalada, y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.
– En el callejón Escorihuela, entre Ruta Provincial N°50 y Celestino Argumedo. En calle Celestino Argumedo, entre Severo del Castillo y Pintor. En calle Badawi y adyacencias; Kilómetro 11. De 14.30 a 18.30 h.
– En calle Severo del Castillo, entre Infanta Isabel y callejón Pelayes. En calle 2 de Mayo, entre Ezequiel Tabanera y Reconquista. En callejón Bianchi. En calle Adrover, hacia el oeste de
Las Heras
– En la Ruta Nacional N°7, hacia el oeste de Ruta Provincial N°52. En el Hotel Uspallata, en finca Zacarías y zonas aledañas; Uspallata. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
– En calle N°5 del Parque Industrial y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
– Entre calles Godoy Cruz, Mitre, Ejército Libertador y Juan Domingo Perón. De 9.00 a 12.00 h.
Lavalle
– En la intersección de calle Juan Manuel de la Reta con Dorrego y adyacencias; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.
– En calle Las Violetas, entre Juan Manuel de la Reta y Eugenio Montenegro. En calle Varón, hacia el norte de Las Violetas. En calle Eugenio Montenegro, entre Proyectada V299 y Ruta Provincial N°31. En calles Proyectada V319 y Andrés Sorial. En calle Genolli, hacia el oeste de Eugenio Montenegro. En barrio Las Violetas II y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
– Entre calles Iriarte, Guiñazú, Ruta Nacional N°40 y Ruta Provincial N°88 a Zapata; El Zampalito. De 14.30 a 18.30 h.
– Entre calles “B”, El Álamo, Ghidone y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.