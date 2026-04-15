15 de abril de 2026
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Copa Mundial de Fútbol

¡Grupo Lorenzo te lleva al Mundial 2026 y te hace ganar increíbles premios!

La empresa mendocina sortea un viaje para alentar a la Selección Argentina en el próximo mundial. Y, además, lanza el Prode Mundial para sus clientes. ¡Todos ganan junto a la Selección!

¡Grupo Lorenzo te lleva al Mundial 2026 y te hace ganar increíbles premios!

¡Grupo Lorenzo te lleva al Mundial 2026 y te hace ganar increíbles premios!

Grupo Lorenzo, empresa líder en el sector automotriz en Cuyo, sortea un viaje para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y puede ser tuyo. La promoción "Viajá al Mundial con Lorenzo", ofrece a los clientes la oportunidad de vivir la pasión del fútbol en el próximo mundial. La misma está disponible desde el 1 de abril y finalizará el 15 de mayo de 2026.

Participar es muy fácil. Todas las personas mayores de 18 años con domicilio en Argentina que cumplan con alguna de las siguientes condiciones dentro del período de vigencia participarán automáticamente del sorteo: compra de un vehículo 0 km convencional en concesionarias oficiales de Grupo Lorenzo, con cancelación del 100% del valor de la unidad; suscripción a un plan de ahorro para vehículos 0 km, habiendo integrado al menos tres (3) cuotas en forma conjunta al momento de la suscripción; compra de un vehículo usado en Autoferia Lorenzo, con cancelación del 100% del valor de la unidad; compra de una moto en Motoki o VOGE, con cancelación del 100% del valor de la unidad.

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Gruipo Lorenzo, moto, mundial
Grupo Lorenzo automotores te lleva a ver el Mundial 2026

Grupo Lorenzo automotores te lleva a ver el Mundial 2026

El afortunado ganador se llevará un paquete de viaje para una persona, que incluye: Pasaje aéreo ida y vuelta en clase económica, desde Mendoza hasta la ciudad sede designada por el Organizador; alojamiento en hotel de categoría 3 estrellas, por la cantidad de noches que el Organizador disponga; una entrada para presenciar un partido de la Selección Argentina en el torneo mundial.

En Grupo Lorenzo, se comparte la pasión de los clientes y quieren brindarles experiencias únicas. Esta promoción es una oportunidad inigualable para vivir el Mundial de cerca y alentar a nuestra selección. No te pierdas esta oportunidad única de viajar al Mundial 2026 con Grupo Lorenzo. ¡El sueño de alentar a la Selección Argentina en vivo está más cerca que nunca!

El Prode Lorenzo otra oportunidad para que todos ganen

Por otro lado, Grupo Lorenzo lanzará otra promo para que nadie se quede sin ganar: "¡El Prode Lorenzo!". Consiste en una aplicación web donde se pueden poner a prueba los conocimientos deportivos y ganar premios increíbles. Participar es simple: acertando los resultados de cada partido mundialista se podrán ganar premios en cada fase.

La aplicación estará activa a partir del 1 de mayo y podrán participar todos los compradores de vehículos 0km (convencionales y planes con 3 cuotas integradas), vehículos usados, motocicletas y aquellos que utilicen el servicio de postventa y mantenimiento del 1 de abril al 30 de junio.

El juego se llevará a cabo en una aplicación exclusiva donde se recibirá un código vía WhatsApp para registrarse. Habrá importantes premios para los ganadores de todas las fechas y el ganador final del Prode se llevará una moto eléctrica. Mas detalles en www.grupolorenzo.com.ar/mundial

Grupo Lorenzo, mundial
Grupo Lorenzo Automotores | Del 1 de abril al 15 de mayo podés participar para viajar al Mundial

Grupo Lorenzo Automotores | Del 1 de abril al 15 de mayo podés participar para viajar al Mundial

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 520 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, una marca especializada en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.

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