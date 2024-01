Encefalomielitis equina: desde febrero la vacuna será obligatoria

encefalomielitis equinas en san rafael.png Encefalomielitis equinas en San Rafael: "Duele ver a mi animal así"

Contagio y recomendaciones

Según Katzer, el ciclo de contagio comienza cuando el virus se propaga por medio de las aves y los roedores, y se transmite por medio de la picadura del mosquito. "Hasta ahora, es la picadura del mosquito en un animal infectado, ya sea un ave o otro caballo, la que se transmite a otro caballo sano o al humano".

En términos generales, destacó que se vienen detectando varios casos en la provincia de Mendoza por forma sintomatológica y San Rafael es el departamento más comprometido. De esta manera, "aunque los caballos sean vacunados, también se han enfermado".

Si bien se trata de una vacuna que es obligatoria, se sacó del calendario equino y ahora vuelve a ser obligatoria a partir del primero de febrero.

"En el caso de que no la tenga, lo pueden llevar al corral del Estado o le van a hacer un acta, en donde diga que va a tener que vacunar a ese animal. Es una monodosis, pero como se dejó de vacunar a partir del 2016, lo ideal es poner dos dosis, con una diferencia de unos 30 días aproximadamente", dijo el médico veterinario.

PREOCUPA EL BROTE DEINFLUENZA EQUINA

Entre las principales complicaciones se encuentra el sistema nervioso. "Va a empezar a haber incoordinación, a caminar en círculos, hasta que se terminan cayendo. Una vez que se caen cuesta mucho levantarlos y ya prácticamente terminan falleciendo. Puede pasar de 5 a 10 días desde que el animal está infectado sin presentar sintomatología".

"Generalmente empiezan a estar medio tristes, agachan la cabeza como si tuvieran pesadez, porque se inflama el sistema nervioso y se inflama el encéfalo", agregó.

Por último, el médico veterinario Federico Katzer remarcó que "si bien la vacuna es de venta libre y cualquier veterinario la puede vender, sí o sí necesitan un veterinario acreditado para aquellos que necesitan certificar alguna libreta o algún certificado de vacunación".

"Lo ideal es que vacunen a los animales y, el que no puede vacunar, tratar de mantener medidas preventivas como tener el agua limpia, tratar de tener algún repelente. Si no están vacunados, no asistir a los eventos hípicos", finalizó.

