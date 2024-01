Alerta por encefalomielitis equina en San Rafael: "Duele ver a mi animal así"

"La dejé pasar la tarde y seguía igual. Pensé que capaz algo le había caído mal pero el miércoles amaneció más dura, tiesa para caminar, se caía para atrás. Empezó a las patadas y ahora está tirada, no quiere levantarse", dijo Benítez. "La dejé pasar la tarde y seguía igual. Pensé que capaz algo le había caído mal pero el miércoles amaneció más dura, tiesa para caminar, se caía para atrás. Empezó a las patadas y ahora está tirada, no quiere levantarse", dijo Benítez.

Consultado por la alimentación, el productor zonal aseguró "que ni siquiera quiere comer" y que "hace dos días que no quiere tomar agua". "Le estoy ayudando yo con un balde para que no se deshidrate pero tampoco comía", dijo.

"Ayer un amigo me trajo inyectables y es lo único que le pude poner. Nos sorprendió, fue muy rápida la enfermedad", aseguró Benítez.

Sin diagnóstico oficial

Si bien los síntomas que mantiene el animal son compatibles con encefalomielitis equina, hasta el momento no hubo ninguna confirmación oficial, por lo que se mantiene como caso sospechoso.

"Nadie se presentó. Me pasaron el número de Senasa y me tienen a las vueltas. Me dicen que van a venir ahora, que vienen al mediodía y, si está muerta la yegua, prácticamente no vienen. Quiero que me den una mano y le saquen sangre para ver, porque no puedo pagar un veterinario. Sale muy caro", indicó.

ENCEFALOMIELITIS EQUINA EN SAN RAFAEL Encefalomielitis equinas en San Rafael: "Duele ver a mi animal así"

La dificultad en la demora del diagnóstico reside en la imposibilidad de conocer si otros caballos de la zona se encuentran con el mismo virus. Además, resulta fundamental brindar la información correcta a los dueños de los animales.

"Tengo vecinos que tienen otros caballitos y se los llevaron de acá por las dudas de que se contagien. Me han dicho que para el ser humano no es contagioso", expresó Benitez. "Tengo vecinos que tienen otros caballitos y se los llevaron de acá por las dudas de que se contagien. Me han dicho que para el ser humano no es contagioso", expresó Benitez.

Pese a que el productor considera que no se transmite al ser humano, la realidad es totalmente opuesta: si un mosquito pica al animal contagiado de encefalomielitis equina, luego puede transmitirla hacia la persona.

"El animal mio tiene todos los síntomas, no le responde el cuerpo y le crujen mucho los dientes. Está débil", puntualizó.

Finalmente el productor de Las Malvinas aseguró a Canal 6 que "todo el distrito está muy preocupado". Finalmente el productor de Las Malvinas aseguró a Canal 6 que "todo el distrito está muy preocupado".

"Les mandé mensajes para alertarlos y que puedan salvar a sus animales. Si pueden vacunarlos sería lo mejor porque yo lamentablemente no pude llegar al inyectable y estoy pagando las consecuencias. Ella era un integrante más de la familia, duele ver a mi animal así, es triste", concluyó.

También puede interesarte leer: Confirman un brote de encefalomielitis equina en la Provincia de Mendoza