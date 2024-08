En lo que va del año hubo 125 femicidios en Argentina: 6 fueron en Mendoza

Por su parte, en la provincia de Mendoza ocurrieron 6 femicidios.

"En la crueldad de estos datos, también tenemos que denunciar que 109 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre, son víctimas colaterales de los femicidios", explica el informe.

Marcha niunamenos, junio 2024 Foto: Cristian Lozano

Femicidios y la falta de presupuesto

Frente a estos números, desde Mumalá remarcaron que "las cifras evidencian que mujeres y disidencias necesitan urgentes y efectivas respuestas por parte del Estado y no la negación de una problemática que nos arrebata la vida cada 41 horas".

"Desde el inicio de la gestión de Milei venimos sosteniendo que nosotras como feministas, así como todos los grupos que somos activistas y que defendemos los derechos humanos, sufrimos un intento de borrado. Perdimos el Ministerio, que primero se degradó a Dirección, después cambió de órbita y por último dejó de existir", explicó Renata Salatino, referente de Mumalá Mendoza a Sitio Andino.

Para Salatino, hay una cuestión muy peligrosa en esta situación: legalmente "nada ha dejado de existir".

"Tienen la posibilidad de decir que estos programas siguen existiendo en papel, pero realmente no se ejecuta presupuesto y, en la realidad concreta, no se puede acceder por lo que todo queda en una ficción", remarcó Salatino, quien destacó que "lo que no se nombra, no existe y menos, se financia".

Marcha niunamenos, junio 2024 Foto: Cristian Lozano

En términos generales, remarcó que es tal el retroceso que está produciendo en políticas públicas y en la conciencia ciudadana que ahora "se vuelve a cuestionar los derechos de las mujeres, la ley Micaela y todas las capacitaciones de género". Esta situación genera que sea complejo hacer frente a la violencia de género, que "obviamente sigue existiendo aunque no lo quieran ver".

Por su parte, Victoria Aguirre, vocera del Observatorio Mumalá, solicitó al Gobierno nacional el cumplimiento de la normativa nacional e internacional para el abordaje y la contención de estas situaciones que se denuncian, es urgente la toma de medidas.

"Necesitamos recuperar los programas que contribuyen a sensibilizar y generar conciencia sobre la violencia por motivos de género. Los contextos de crisis económica, desempleo y hambre recrudecen las violencias cotidianas, llevándolas a la máxima expresión que es el femicidio o transtravesticidio".

Registro femicidios Observatorio Nacional MuMaLa 30 de julio 2024.docx (1).pdf

También puede interesarte leer: Ni Una Menos en Mendoza: marcharán contra los femicidios y la ley ómnibus