El protector solar previene enfermedades pero las obras sociales siguen sin cubrirlo

La especialista enumeró que además del protector hay que usar gorra, lentes de sol y no exponernos al sol entre las 10 y las 16:30 horas.

En relación al factor solar se recomienda siempre que sea superior a 30, aunque la profesional afirmó que si se puede elegir un factor 50 es mucho mejor. “La cantidad del producto a usar tiene que ser abundante y hay que renovarlo cada 3 horas ”, resaltó Muñiz y agregó que si la persona hace deporte o estuvo en contacto con el agua hay que aplicarlo cada dos horas.

Cuidado de los niños

Los niños no deben ser expuestos de forma directa al sol y mucho menos en la franja horaria de 10 a 16:30. “Siempre hay que buscar sombra, ropa con fotoprotección y saber que antes de los 6 meses no pueden usar protector así que no deberían estar expuestos al sol”, resaltó la dermatóloga.

WhatsApp Image 2022-11-24 at 16.15.28.jpeg Los menores de 6 meses de no deben ser expuestos al sol. A partir de esa edad pueden usar protector solar pediátrico.

La situación de la cobertura del protector solar

“Las obras sociales deberían cubrir el protector social, los protectores solares son productos que previenen enfermedades de forma eficiente como el cáncer de piel ”, aseguró la especialista Rocío Muñiz.

“Hay muchas patologías dermatológicas que se asocian a la exposición solar, estamos hablando de algo que nosotros le llamamos fotodermatosis que pueden ser provocadas o exacerbadas como la rosácea o algo un poco más grave como el lupus. Ellos son pacientes que requieren el fotoprotector para el tratamiento de sus patologías”, sentenció.