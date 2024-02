El Plan de Salud de Alfredo Cornejo comienza a ser analizado y hay reparos

Desde la oposición no ven con buenos ojos -en líneas generales- la propuesta y advierten que roza lo inconstitucional, por lo que adelantan plantearán objeciones durante el análisis del mismo y pedirán algunos cambios. Desde el peronismo advierten que "no se planrea una reforma integral" y se limita a cuestiones administrativas.

El senador Armando Magistretti (PD) sostuvo que el proyecto "roza la inconstitucionalidad" , mientras que desde el PJ la senadora Adriana Cano señaló que "no se han escuchado todos los sectores en cuanto al envío previo de cada una de las cosas que se proponen", y sostuvo respecto a la declaración de emergencia: "Entendemos que los puntos más grandes de la emergencia sanitaria que deberían de estar no están contemplados, sino solo la disposición".

Cano advirtió que encuentran "algunas contradicciones respecto a que se plantea una ley que quieren plantear como política de Estado y la verdad que creemos que es una política de gobierno".

Además, agregó la legisladora peronista que no se contempla financiamiento para infraestructura ni otros puntos tendientes a reforzar la atención primaria de la salud. "Hay centros de salud que se están cerrando".

Y sumó que no se contempla la situación de la OSEP (Obra Social de los Empleados Públicos) dentro de ninguno de los expedientes.

"Dentro de las 26 propuestas, específicamente una contempla la atención de la salud, que es el tema de la regulación de los prestadores de salud y las obras sociales, pero el resto son creaciones administrativas, algunos registros, bastante declaraciones de deseos", sostuvo Cano.

Reclamo de profesionales de la salud

Mientra tanto, los profesionales de la salud nucleados en Ampros se oponen a este proyecto y advierten que irán a la Justicia. Esta mañana se manifestaron en la Peatonal para mostrar su rechazo a los legisladores.

"Nosotros queremos diálogo y queremos colaborar, porque sabemos que la situación es grave. La situación de los mendocinos, que tardan seis meses en conseguir un turno, eso hay que cambiarlo de alguna manera. Hay que conseguir y atraer a los profesionales", dijo la secretaria gremial de Ampros.

La secretaria gremial de la Asociación Mendocina de los Profesionales de la Salud se reunió con representantes de los distintos bloques para plantear los reparos. "Nuestra preocupación más grande es el recorte, creo que este paquete de leyes, fundamentalmente lo que afectan es al recurso humano de los profesionales de la salud. Es grave, es un recorte enorme, feroz y que va a afectar gravemente a la población de Mendoza".

"Es un recorte directo, crea regímenes nuevos de quita de derechos, donde el Ejecutivo por ejemplo para los médicos crea un régimen donde va a decidir quién ingresa, cómo ingresa, en qué tramo ingresa, cuál va a ser su salario, va a decidir la actualización del salario y también la estabilidad laboral, o sea, saca todos los organismos colegiados que son los que nos protegen, los quita del Convenio Colectivo de Trabajo, que es una quita de derechos absoluta y de la negociación salarial, que eso es lo más grave", advirtió Iturbe.

"Es un gobierno que desde que inició ha estado minando nuestro salario y ha sido el que ha producido esta tormenta perfecta de la que habla, quitándoles las mayores dedicaciones, sacándoles los bloqueos de títulos, poniendo un tope salarial donde el profesional se tiene que ir a San Luis, porque acá no puede ganar más, no aumentando nuestro salario en el 2020, no aumentando de acuerdo a la inflación en el 2023, y ahora echándonos cuando quieren, o sea, haciendo un régimen donde puede tener la potestad absoluta", cuestionó Iturbe.

"Estuvimos con Rodolfo Montero y en ningún momento nos mostró el proyecto, nos explicó más o menos qué consistía. Nosotros dijimos, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Nosotros tenemos una ley modelo, que es modelo en Latinoamérica, donde tenemos un convenio colectivo de trabajo que es perfecto y es perfectible. No es cerrado, no es hermético", señaló.

