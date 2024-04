El Gobierno nacional busca penalizar el "adoctrinamiento en escuelas".

Allí, y ante un auditorio colmado de adolescentes, Milei calificó de "asesinas" a las mujeres que abortan y desplegó su ya consabido repertorio de insultos y descalificaciones contra "los zurdos".

Paro docente y posible huelga de Camioneros

Durante su conferencia de prensa, Adorni aprovechó para criticar el paro nacional docente que hoy lleva adelante el gremio CTERA, y al que también se adhieren los profesores universitarios.

“Venimos de más de un año absolutamente catastrófico. En 2023, Argentina tuvo la inflación más alta del mundo: y los gremios docentes no tomaron ninguna medida de fuerza. El ciclo lectivo lleva menos de 30 días, ¿en qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto?”, apuntó el vocero.

Allí, aseguró que “una mayoría de alumnos de tercer grado no comprenden lo que leen, el 70% de los chicos no pueden resolver un problema de matemáticas básicas, el 50% de los adolescentes no termina la secundaria y la mitad de ellos no lo hacen en tiempo y forma”.

Enseguida, el vocero fue consultado por la amenaza que hizo Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros, sobre una posible huelga la semana próxima debido a que el Gobierno no avala el acuerdo paritario alcanzado con las cámaras empresarias del sector.

“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, señaló Moyano en diálogo con C5N.

Adorni fue contundente en su respuesta: “No sé qué ocurrirá el lunes. Si él tiene el poder de que en este país no se mueva ni una pluma ni una hoja, estamos mal. Supongo que fue una exageración lo que dijo Pablo, apelamos siempre a la reflexión y seguimos intentando entender cuáles son las razones que los duermen y cuáles las razones que los despiertan”.