El Gobierno de Mendoza reconoció al "buceo en altura" como actividad de interés provincial Foto: Cámara de Senadores de Mendoza.

Por Celeste Funes







El Gobierno de Mendoza oficializó la declaración del “buceo de altura” como actividad de interés, una medida que busca impulsar el turismo deportivo y posicionar a la provincia entre los principales destinos del mundo para esta práctica. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial tras obtener la aprobación de ambas cámaras legislativas.

Avanza el turismo deportivo: Mendoza apuesta por el buceo de altura La Ley Nº 9671, firmada por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi, establece como objetivo “contribuir al desarrollo, crecimiento y posicionamiento de la Provincia en esa actividad, como atractivo turístico y deportivo”.

buceo en altura 1 Bucear en las alturas: Mendoza es pionera en oficializar una experiencia única en el país. Foto: Cámara de Senadores de Mendoza. El proyecto fue impulsado por la senadora Jésica Laferte (UCR), quien destacó que el buceo de altura “ofrece una experiencia única en entornos naturales de gran belleza” y que su reconocimiento “potencia la diversificación turística” de Mendoza. Según explicó, se trata de una práctica especializada que se realiza por encima de los 300 metros sobre el nivel del mar, en sitios donde el agua es de menor temperatura y visibilidad, debido a la altitud y al origen glacial de los espejos de agua.

En este tipo de buceo, los deportistas deben adaptarse a la menor presión atmosférica, por lo que se utilizan equipos y trajes específicos para resistir las condiciones de montaña. En Mendoza, estas actividades suelen realizarse en lagunas cordilleranas alimentadas por deshielo, que ofrecen paisajes subacuáticos únicos.

buceo en altura El buceo en altura "es una experiencia diferente”, afirma la legisladora que impulsa el proyecto, Jésica Laferte. Foto: Cámara de Senadores de Mendoza. Laferte explicó que la iniciativa busca “sumar un nuevo atractivo al turismo mendocino, reconocido a nivel internacional por su alta montaña y actividades de aventura”. Además, subrayó que la provincia se convierte en la primera del país en reconocer formalmente el buceo de altura como actividad de interés, lo que permitirá fortalecer su promoción y regulación. “Es una experiencia diferente y un enganche más para el turismo en Mendoza”, sostuvo la legisladora, al remarcar que esta práctica no solo impulsa el deporte y la naturaleza, sino también el desarrollo económico local. Oficializan al "buceo en altura" como actividad de interés en Mendoza ley 9671 Buceo en Altura