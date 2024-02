El Back de la Fiesta de la Vendimia 2024: conocé a la reina de Junín

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " EL BACK DE VENDIMIA | JUNIN Te presentamos a Liz Villegas (@lizvillegas_), Reina de Junín 2024 Liz Claribel Villegas representó al distrito de Ingeniero Giagnoni. Tiene 20 años y estudia tercer año Tecnicatura de Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios Es de Acuario y fan de Airbag. Su serie preferida es Glow UP Fue elegida en la fiesta “Amaneceres de Esperanza”, una propuesta estética y visual a cargo de Pedro Marabini y Omar Escales, con 150 artistas en escena y música en vivo. Asistieron más de 30 personas al parque Dueños del Sol @munijuninmdz Su proyecto se basa en crear espacios educativos para genenar conciencia ambiental dentro del rubro textil. Además quiere ser el puente con las reinas distritales para que puedan cumplir sus proyectos también. ¿Cómo le fue en la challenge de #ElBack? No te pierdas el video Gracias por acompañarnos @tramasica.arteymagia @citybusmza @vaypol.com.ar @knauer_ropacomoda @laflorita.ok Atentos a nuestras redes que pronto vas a poder participar para ganarte tooodos los premios que se llevan las Reinas . #Vendimia2024 #vendimia #junin #mendoza #reel #video #instagram #lizvillegas #challenge #airbag"

