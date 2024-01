Educación privada: denuncian casi 50 despidos de docentes en Mendoza

A través de un comunicado, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), repudió los despidos que ocurrieron en diferentes escuelas privadas del Gran Mendoza y de General Alvear . La secretaria general del gremio, María Luisa Nasif, señaló que, hasta el momento, son 49 los maestros/as los que han perdido su empleo en educación privada y aseguran que el número podría ser más abultado teniendo en cuenta que no todos los docentes están afiliados al sindicato y la situación económica que atraviesa el país actualmente. “ Estamos siempre abiertos al diálogo con los empleadores para evitar que esto siga pasando”, dijeron.

“Toda esta situación de incertidumbre, inflación, pérdida del poder adquisitivo que estamos viviendo todos los trabajadores ha resultado en despidos en todos los sectores y esto incluye a la educación . Los empleadores ya estaban previendo que algo como esto sucedería y tras la asunción del presidente Milei, todo avanzó a pasos agigantados. En nuestro caso particular, se decidió una restructuración que implica despidos y esto se traduce en personas que ya no tienen cómo llevar comida a su casa. Solamente en la escuela Niños Cantores hubo 20 recortes: a la mitad los despidieron y a la otra, le recortaron las horas, es decir, se quedan con la mitad del sueldo que percibían”, sumó la gremialista.

Es importante aclarar que no todas estas escuelas son “completamente privadas”, hay algunas que reciben un subsidio del Estado. Sin embargo, la decisión final de hacer ajustes en el personal de las instituciones es de los empleadores, no del Gobierno provincial, en este caso, del Ministerio de Educación, Cultura, Infancia y DGE.

“De hecho, el Gobierno provincial no ha anunciado que iba a dejar de depositar el subsidio a las escuelas que lo reciben. No obstante, por la situación económica, desde diciembre que es cuando concluye el ciclo lectivo hasta los primeros días de enero, nosotros hemos registrado 49 docentes que se han quedado sin trabajo. Este es un número exorbitante para lo que manejamos históricamente al fin de año, es un número muy alto y nos quedamos cortos porque, por ejemplo, ahora han venido docentes del colegio San Andrés que no aparece en el comunicado a avisar de sus despidos, esto quiere decir que el número de despidos puede ser más amplio”, sumó Nasif.

“Estas políticas nacionales devienen en precarización del trabajo, del salario y/o en despidos. Va a ser así, como sindicalista te lo digo. El hilo siempre se corta por lo más delgado, que es el trabajador. Esto no sólo lo digo yo, sino que lo muestra un DNU que claramente está para eso y que los trabajadores vamos a resistir con el paro y movilización del 24/1 y la movilización. Los trabajadores estamos muy vulnerables ante estas políticas nacionales del Gobierno. Por eso, convocar a nuestros empleadores al diálogo permanente con el sindicato para evitar los despidos, que para un trabajador/a no es nada más y nada menos que dejar de tener la posibilidad de llevar alimento a su mesa”, cerró la titular de Sadop.