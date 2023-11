Diabetes: cuántos pacientes tienen la enfermedad en Mendoza, ¿se puede prevenir?

El Día Mundial de la Diabetes fue establecido en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en homenaje al fisiólogo Frederik Grant Banting, quien nació el 14 de noviembre de 1891 en Canadá y que, junto con Charles Best, logró aislar por primera vez la insulina en 1921 . Este hallazgo fue trascendental ya que gracias a eso, la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal a una patología controlable. Según datos oficiales, se estima que en Mendoza hay más de 180 mil personas con diabetes y que, de ese total, el 90% tiene tipo 2 que, afortunadamente, es prevenible. Sin embargo, no todos lo saben.

“La diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el organismo no puede producir la insulina, la produce en cantidad insuficiente, o no la puede utilizar de manera eficaz. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, y cuya finalidad es introducir azúcar dentro de las células para que luego se transforme en energía. Por eso, esta hormona es tan importante”, señaló.

“Entonces, diabetes es tener azúcar alta en sangre y hay dos mecanismos: en el caso de la diabetes tipo 1, y para explicarlo en palabras sencillas, es cuando se cierra la fábrica de insulina. Recordemos que esta es una enfermedad autoinmune, es decir, que el propio cuerpo desconoce nuestra célula beta (en el páncreas) y la ataca por lo que se produce un cese permanente en la fabricación de insulina. Por este motivo, las personas con este tipo de diabetes necesitan aplicarse insulina de por vida para poder aprovechar la energía de los alimentos y poder introducirla dentro de sus células. Es más frecuente en niños y adolescentes, pero no quiere decir que en adultos no haya casos. No es hereditaria por lo que no se puede prevenir”, sumó la especialista.

mujer-diabetica-tiro-medio-comprobando-su-nivel-glucosa.jpg La diabetes tipo 1 es más común en niños, niñas y adolescentes. Foto: Freepik.es

En el caso de la diabetes tipo 2, Ibarra explicó que tienen que estar presentes dos requisitos: por un lado, “la insulina resistencia, que generalmente se presenta cuando hay obesidad y, por el otro, un déficit en la secreción de insulina. Cuando se dan estos dos factores, se produce la diabetes tipo 2, que es más frecuente en adultos y es la que sí se puede prevenir y que se puede heredar la predisposición. Por eso, todas las campañas, incluso, a nivel mundial están dirigidas a prevenir la diabetes tipo 2, porque se puede hacer”.

Factores de riesgo de la diabetes tipo 2

La edad: toda aquella persona mayor de 45 años es un factor de riesgo

Sobrepeso u obesidad

Tabaquismo

Hipertensión

Las personas que hayan tenido antecedentes de embarazo gestacional o hayan sido mamás de bebés que nacieron con peso alto, esto es, más de 4 kilos.

Colesterol alto

Sedentarismo

Una dieta no saludable

Diabetes: la situación en Mendoza

La egresada de la Sociedad Argentina de Diabetes, se refirió a la situación de esta enfermedad en Mendoza.

“Según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, en Argentina, la prevalencia de diabetes en mayores de 28 años es del 12,7%. Mendoza, al igual que el resto de las provincias, también participó de este relevamiento nacional y nos dio esa misma prevalencia: del 12,7%”, comenzó.

“Entonces, tomando la población de Mendoza al 2021 y restándole la población de los 0 a 17 años para poder calcular la prevalencia en los mayores de 18, y teniendo en cuenta que el 90% es diabetes tipo 2 y el 10% tiene diabetes 1, se estima que en nuestra provincia hay 180.606 personas con diabetes, de ese total, el 90% corresponde al tipo 2. Es decir que tenemos aproximadamente una población de 162.545 personas con diabetes tipo 2”, indicó Ibarra.

diabetesok.jpg.webp Qué es la diabetes.

“Hay una característica que no se da solamente en Mendoza y en Argentina, sino en general es que como la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica de instalación lenta, cuando se llega al diagnóstico, generalmente es tarde. De esta manera, el 50% de las personas con diabetes no sabe que la tiene. Por su parte, de quienes sí saben, solamente el 30% o el 40% de esas personas realmente cumplen el tratamiento indicado. Por todo esto, podemos decir que en la provincia, hay aproximadamente una población de 80.000 pacientes con diabetes tipo 2”, detalló.

Qué pasa si tengo diabetes y no sigo el tratamiento

Una vez que un/a paciente es diagnosticado con diabetes y teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad crónica, es crucial realizar el tratamiento que indican los profesionales de la salud.

“Lo tóxico es tener azúcar alta mucho tiempo. Eso hace que nos vayamos endulzando, esto significa que se generan reacciones químicas dentro del cuerpo que nos van envejeciendo y entonces vamos a tener alteraciones en la vista, renales, cardiovasculares y neurológicas. Lo que no es dato menor y en esto hacemos hincapié de forma constante es que todas estas complicaciones se pueden evitar”, apuntó Ibarra.