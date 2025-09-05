Día Mundial del Hermano: por qué se celebra hoy, 5 de septiembre

Cada 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano , una fecha que homenajea a uno de los vínculos más cercanos de la familia. Con ellos crecemos, compartimos techo, y en muchos casos también habitación, ropa y confidencias. Te contamos todo lo que debés saber.

La palabra hermano proviene del latín germanus, relacionado con germen, cuyo sentido remite al origen común y a lo verdadero o auténtico. A su vez, se vincula con el verbo gignere, que significa engendrar, dar vida o producir, lo que refuerza la idea de un lazo genuino, nacido desde un mismo origen.

Un hermano o hermana es aquella persona unida a otra por vínculos consanguíneos o de afinidad , compartiendo uno o ambos padres. Se trata de una de las relaciones de parentesco más significativas, definida no solo por la genética, sino también por la profunda conexión emocional que genera.

Esta efeméride no se limita únicamente a los hermanos de sangre, sino que también celebra las relaciones fraternales basadas en la solidaridad, la unión, el afecto y la incondicionalidad .

En la mayoría de las culturas del mundo, los hermanos crecen juntos durante la infancia, la adolescencia y la juventud, compartiendo educación, experiencias y valores que fortalecen su vínculo.

En Argentina, además del Día Mundial del Hermano, existe una fecha local: el 4 de marzo. Esta jornada nació vinculada al ámbito solidario y busca resaltar los lazos de hermandad, siendo también una ocasión ideal para expresar cariño y agasajar a los seres queridos. / diainternacionalde

