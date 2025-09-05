Efemérides

5 de septiembre: 50 años de la despedida de Sui Genesis, la histórica noche que marcó el rock

Este 5 de septiembre se cumplen 50 años de la despedida de Sui Genesis. Recordá su historia y la noche que hizo historia en el rock nacional.

50 años de la despedida de Siu Genesis: recordando la icónica noche del 5 de septiembre

50 años de la despedida de Siu Genesis: recordando la icónica noche del 5 de septiembre

Por Sitio Andino Sociedad

Este 5 de septiembre se cumplen 50 años de la despedida de Siu Genesis, el emblemático dúo de Charly García y Nito Mestre. En esta nota repasamos los momentos, emociones y detalles de aquella noche histórica que marcó el rock nacional.

Siu Genesis (3)
Siu Genesis, el emblemático dúo de Charly García y Nito Mestre.

Siu Genesis, el emblemático dúo de Charly García y Nito Mestre.

5 de septiembre: 50 años de la despedida de Sui Genesis, la histórica noche que marcó el rock

Sui Generis, el legendario dúo integrado por Charly García y Nito Mestre, surgió en 1969 mientras ambos aún cursaban la secundaria. Su primera placa discográfica, Vida(1973), rápidamente se convirtió en un fenómeno entre los jóvenes, consolidando su lugar en la escena del rock nacional.

Lee además
Día Mundial del Hermano: por qué se celebra hoy, 5 de septiembre
Efemérides

Día Mundial del Hermano: por qué se celebra hoy, 5 de septiembre
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en septiembre de 2025
Tomá nota

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en septiembre de 2025

Hacia 1974, la banda ya había lanzado tres álbumes y su popularidad seguía en ascenso, a pesar de un contexto político cada vez más tenso en Argentina, marcado por enfrentamientos entre la Alianza Anticomunista Argentina (“Triple A”) y grupos guerrilleros de izquierda. La censura afectó directamente a su disco Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, forzando cambios en varias canciones. Durante un recital en Montevideo, la banda interpretó algunos de estos temas prohibidos, lo que derivó en un arresto temporal de los músicos.

Siu Genesis (2)
Este 5 de septiembre se cumplen 50 años de la despedida de Siu Genesis

Este 5 de septiembre se cumplen 50 años de la despedida de Siu Genesis

El agotamiento de las giras, los problemas con la censura y la compleja situación social y política del país llevaron al dúo a disolverse en 1975. Para despedirse, organizaron un histórico show en el Luna Park el 5 de septiembre, que se convirtió en un récord de asistencia para un grupo local de rock argentino hasta ese momento.

A pesar de inconvenientes de sonido, el concierto quedó registrado en una película y un álbum doble. Décadas después, en 1994, el productor Jorge Álvarez recuperó canciones inéditas de aquella noche, que fueron publicadas en Adiós Sui Generis Volumen III, incluyendo tanto temas conocidos como inéditos de 1975, ofreciendo a los fanáticos un recuerdo completo de la despedida de la banda. / Urgente24

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 5 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Por qué se conmemora hoy, 4 de septiembre, el Día del Inmigrante en Argentina

Hoy se celebra el Día de la Secretaria en Argentina: origen y significado

Este 4 de septiembre, es el Día Mundial de la Salud Sexual: qué significa y por qué se conmemora

Mejores flores para sembrar en septiembre 2025

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Cuándo es el Día de la Secretaria en Argentina

Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia

3 de septiembre: se cumplen 85 años del nacimiento del escritor Eduardo Galeano

LO QUE SE LEE AHORA
El EPRE actualizó las tarifas de la energía eléctrica en Mendoza.
Aumentos

El EPRE actualizó las tarifas de la energía eléctrica en Mendoza: de cuánto y desde cuándo

Las Más Leídas

Mercedes Rus, cabeza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. 
anuncio oficial

La decisión del Ministerio de Seguridad por los femicidios en la Provincia de Mendoza

El fútbol doméstico siente la partida de un tipo muy querido en el ambiente.
a la eternidad

Dolor en el fútbol mendocino: murió un reconocido DT que pasó por todos los clubes locales

El organismo detectó que el hombre estaba prófugo y tenía un pedido de captura internacional
Operativo

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos

Juicio civil: Circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones.
Sentencia

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

Suarez, Juri, y un gesto al oficialismo video
Congreso nacional

Aval del Senado a la reforma de la ley de DNU: el "guiño" de dos mendocinos a Milei

Te Puede Interesar

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales
Campo y transporte

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales

Por Marcelo López Álvarez
Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis.
Seguridad social

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis

Por Sitio Andino Sociedad
La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Por Florencia Martinez del Rio