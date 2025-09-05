50 años de la despedida de Siu Genesis: recordando la icónica noche del 5 de septiembre

Este 5 de septiembre se cumplen 50 años de la despedida de Siu Genesis, el emblemático dúo de Charly García y Nito Mestre. En esta nota repasamos los momentos, emociones y detalles de aquella noche histórica que marcó el rock nacional.

Siu Genesis (3) Siu Genesis, el emblemático dúo de Charly García y Nito Mestre. 5 de septiembre: 50 años de la despedida de Sui Genesis, la histórica noche que marcó el rock Sui Generis, el legendario dúo integrado por Charly García y Nito Mestre, surgió en 1969 mientras ambos aún cursaban la secundaria. Su primera placa discográfica, Vida(1973), rápidamente se convirtió en un fenómeno entre los jóvenes, consolidando su lugar en la escena del rock nacional.

Hacia 1974, la banda ya había lanzado tres álbumes y su popularidad seguía en ascenso, a pesar de un contexto político cada vez más tenso en Argentina, marcado por enfrentamientos entre la Alianza Anticomunista Argentina (“Triple A”) y grupos guerrilleros de izquierda. La censura afectó directamente a su disco Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, forzando cambios en varias canciones. Durante un recital en Montevideo, la banda interpretó algunos de estos temas prohibidos, lo que derivó en un arresto temporal de los músicos.

Siu Genesis (2) Este 5 de septiembre se cumplen 50 años de la despedida de Siu Genesis El agotamiento de las giras, los problemas con la censura y la compleja situación social y política del país llevaron al dúo a disolverse en 1975. Para despedirse, organizaron un histórico show en el Luna Park el 5 de septiembre, que se convirtió en un récord de asistencia para un grupo local de rock argentino hasta ese momento.

A pesar de inconvenientes de sonido, el concierto quedó registrado en una película y un álbum doble. Décadas después, en 1994, el productor Jorge Álvarez recuperó canciones inéditas de aquella noche, que fueron publicadas en Adiós Sui Generis Volumen III, incluyendo tanto temas conocidos como inéditos de 1975, ofreciendo a los fanáticos un recuerdo completo de la despedida de la banda. / Urgente24 Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 5 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

