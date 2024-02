Día Mundial del Cine: Martín De La Cruz, el director mendocino premiado en el exterior

“Veía mucho cine pero, en especial, cine de terror, era lo que más me llamaba la atención. Wes Craven fue quien me inspiró a estudiar y, más tarde, dedicarme a hacer cine. En aquel momento, miraba las escenas y las analizaba: qué me convencía, que no, si se notaba mucho que la sangre era glucosa, pensaba en otras alternativas a las escenas y aún no había ni empezado a estudiar, pero tenía eso desde chico, pienso que una persona ya nace con eso, como quien descubre su voz, canta desde pequeño, toma ese camino y se perfecciona, yo tenía ideas de cineasta desde niño y siempre fui muy observador y detallista”, comenzó a contar el guionista y director.