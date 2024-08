Día de la Niñez: de la indigencia y pandemia de enfermedades mentales a la importancia de ser escuchados

Informe de la CAME

Informe de la CAME Este Día de la Niñez, los comercios minoristas vendieron un 14% menos que el año pasado

"Nacen y crecen en hogares donde los ingresos no alcanzan para adquirir los bienes y servicios básicos para la existencia. En muchos casos, además, estos chicos y chicas ven vulnerados otros derechos: no van a la escuela, tienen que salir tempranamente a trabajar, viven hacinados o en viviendas que no tienen baño o acceso al agua segura", puntualiza el informe de Unicef.