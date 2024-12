Día Internacional de la Camisa Arrugada: por qué se celebra hoy, 20 de diciembre

En un día dedicado a no planchar la ropa , anualmente se recuerda esta fecha para no hacer uso de la plancha y dejar de lado la preocupación por la apariencia personal . En ese sentido, el 20 de diciembre tiene como propósito central cuidar el medio ambiente por medio del ahorro de energía eléctrica .

El origen del evento nace como tal gracias a la iniciativa de diversas organizaciones civiles y no gubernamentales argentinas preocupadas por cuidar el estado del planeta. Una de ellas empieza por este electrodoméstico que consume una gran cantidad de electricidad , lo que se traduce en un incremento en la temperatura y daños irreparables para la naturaleza.

Por lo tanto, para no dejar una huella de carbono marcada, lo ideal es lucir esta prenda sin tener que lucir más prolijo. De esta forma, por cada 100 personas que no planchen por un año se lograrán plantar unos 255.000 árboles.