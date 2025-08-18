"Día del Pinot Noir: Escorihuela Gascón celebra el vino en Mendoza"

El mes de agosto es especial para los aficionados del vino el 18 se celebra el Día Internacional del Pinot Noir y el 28, el Día Internacional del Cabernet Sauvignon. Dos varietales con identidades muy distintas, pero con un punto en común: su capacidad para conquistar paladares en todo el mundo .

En esta doble celebración, Escorihuela Gascón propone re descubrirlos a través de un ejemplar de una familia de vinos: Escorihuela Gascón Pequeñas Producciones, Pinot Noir .

La Pinot Noir es una variedad de uva utilizada en la elaboración de vinos. Su nombre también se emplea para referirse a los vinos producidos principalmente a partir de esta cepa.

Originaria de Borgoña, esta variedad se caracteriza por su delicadeza y por ser una de las más desafiantes de cultivar , razón por la que muchos la llaman “la uva del diablo”. En Argentina ocupa apenas el 1% de la superficie de vid, lo que refuerza su carácter exclusivo. El Pequeñas Producciones Pinot Noir 2020 proviene de viñedos seleccionados en El Cepillo, Valle de Uco, Mendoza donde el clima frío y los suelos aluviales permiten obtener uvas de gran expresión.

Con 8 meses de crianza en barricas de roble francés, presenta aromas de cerezas, frutillas y arándanos, con notas terrosas y tostadas. En boca es sutil y armonioso, con taninos amables y un final prolongado. Tiene un potencial de guarda de hasta 10 años. “Es un Pinot que habla del lugar del que viene: tiene identidad, frescura y una elegancia natural que lo hace muy disfrutable desde el primer sorbo”, afirma Matías Ciciani, enólogo de la bodega.

Si bien se desconoce el origen de esta efeméride, la fecha fue instaurada con el propósito de celebrar el trabajo de quienes cuidan cada planta y cada botella de una de las variedades más elegantes.

Escorihuela Gascon, pinot noir Conocé el Pinot Noir de Escorihuela Gascón.

El Pinot Noir de Escorihuela Gascón: elegancia y tradición en cada copa

Para sus vinos de alta gama, Escorihuela Gascón recurre a una mínima intervención sobre el terroir y a una enología sutil que define la complejidad de sus vinos. Los suelos de origen aluvial de su finca El Cepillo son profundos con perfil areno-limoso en la parte baja mientras que en las zonas mas elevadas son rocosos y ricos en carbonato de calcio (caliche).

Temporada 2020 cálida y con una fuerte crisis hídrica por falta de precipitaciones níveas; ocasionó un adelanto de la madurez de la uva y una reducción de los rendimientos debido al desarrollo de bayas pequeñas. Este panorama junto a la declaración de una pandemia a nivel mundial llevaron acelerar las cosechas. A pesar del contexto de incertidumbre se pudo obtener un punto de madurez óptimo logrando vinos de excelente calidad.