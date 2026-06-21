Día del Padre en Argentina: por qué se celebra hoy, 21 de junio

Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina , una fecha para homenajear a las figuras paternas en distintos tipos de familias. Es habitual saludarlos con mensajes, compartir en familia y entregar regalos, una tradición que también se replica en países como Estados Unidos, Canadá, China, Colombia, Francia, México, Perú y otros.

El origen de esta efeméride se remonta a la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, Estados Unidos. Allí, Sonora Smart Dodd impulsó la idea de homenajear a su padre, William Smart , un granjero y veterano de la Guerra Civil estadounidense. Tras la muerte de su esposa durante el parto de su sexto hijo, William Smart asumió la crianza de todos sus hijos en soledad.

La historia de esfuerzo y dedicación de su padre quedó marcada en la memoria de Sonora. En 1909, mientras asistía a un servicio religioso por el Día de la Madre en la Central United Methodist Church, surgió en ella la idea de que también debía existir una fecha dedicada a los padres.

Fue entonces cuando propuso a las autoridades eclesiásticas celebrar el Día del Padre el 6 de junio, fecha de nacimiento de William Smart. La Iglesia acogió la iniciativa con entusiasmo, aunque finalmente decidió trasladar la celebración al tercer domingo de junio para facilitar su organización. Así, en 1910 se realizó la primera conmemoración oficial del Día del Padre.

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