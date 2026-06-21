21 de junio de 2026
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Día del Padre

Día del Padre en Argentina: por qué se celebra hoy, 21 de junio

Cada tercer domingo de junio se conmemora el Día del Padre en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día del Padre en Argentina: por qué se celebra hoy, 21 de junio

Día del Padre en Argentina: por qué se celebra hoy, 21 de junio

Por Sitio Andino Sociedad

Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina, una fecha para homenajear a las figuras paternas en distintos tipos de familias. Es habitual saludarlos con mensajes, compartir en familia y entregar regalos, una tradición que también se replica en países como Estados Unidos, Canadá, China, Colombia, Francia, México, Perú y otros.

padre e hija
Hoy es el Día del Padre en Argentina

Hoy es el Día del Padre en Argentina

Cuál es el origen del Día del Padre

El origen de esta efeméride se remonta a la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, Estados Unidos. Allí, Sonora Smart Dodd impulsó la idea de homenajear a su padre, William Smart, un granjero y veterano de la Guerra Civil estadounidense. Tras la muerte de su esposa durante el parto de su sexto hijo, William Smart asumió la crianza de todos sus hijos en soledad.

La historia de esfuerzo y dedicación de su padre quedó marcada en la memoria de Sonora. En 1909, mientras asistía a un servicio religioso por el Día de la Madre en la Central United Methodist Church, surgió en ella la idea de que también debía existir una fecha dedicada a los padres.

Fue entonces cuando propuso a las autoridades eclesiásticas celebrar el Día del Padre el 6 de junio, fecha de nacimiento de William Smart. La Iglesia acogió la iniciativa con entusiasmo, aunque finalmente decidió trasladar la celebración al tercer domingo de junio para facilitar su organización. Así, en 1910 se realizó la primera conmemoración oficial del Día del Padre.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 21 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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