Día Internacional del Yoga: por qué se celebra hoy, 21 de junio

Cada 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga , una efeméride establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2014. El objetivo de esta conmemoración es reconocer el alcance global de esta milenaria disciplina y promover sus beneficios para la salud física, mental y el bienestar general.

Desde su primera edición en 2015, cada 21 de junio se conmemora el Día Internacional del Yoga, una jornada dedicada a difundir los beneficios físicos, mentales y espirituales de esta práctica ancestral . En todo el mundo, la fecha se celebra con actividades masivas como sesiones grupales, talleres y seminarios abiertos a personas de todas las edades y niveles de experiencia.

Además de poner en valor al yoga como disciplina, esta efeméride busca concientizar sobre su aporte a la salud integral y al bienestar cotidiano. En la actualidad, existen múltiples formas de yoga , y su popularidad continúa creciendo en distintos países del mundo.

Qué es el yoga

El yoga es una práctica física, mental y espiritual de origen antiguo que se desarrolló en la India. La palabra “yoga” proviene del sánscrito y significa “unión”, en referencia a la conexión entre cuerpo y mente.

A través de su práctica, se busca lograr un equilibrio integral que ha llevado a millones de personas en todo el mundo a incorporarlo como parte de su rutina, contribuyendo a un estilo de vida más saludable y consciente.

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