21 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Yoga

Día Internacional del Yoga: por qué se celebra hoy, 21 de junio

Cada 21 de junio se conmemora el Día Internacional del Yoga en todo el mundo. Conocé los detalles de esta efeméride.

Día Internacional del Yoga: por qué se celebra hoy, 21 de junio

Día Internacional del Yoga: por qué se celebra hoy, 21 de junio

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, una efeméride establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2014. El objetivo de esta conmemoración es reconocer el alcance global de esta milenaria disciplina y promover sus beneficios para la salud física, mental y el bienestar general.

meditacion, yoga, mujer.jpg
Hoy es el Día Internacional del Yoga

Hoy es el Día Internacional del Yoga

Yoga en el mundo: una práctica ancestral que gana cada vez más seguidores

Desde su primera edición en 2015, cada 21 de junio se conmemora el Día Internacional del Yoga, una jornada dedicada a difundir los beneficios físicos, mentales y espirituales de esta práctica ancestral. En todo el mundo, la fecha se celebra con actividades masivas como sesiones grupales, talleres y seminarios abiertos a personas de todas las edades y niveles de experiencia.

Además de poner en valor al yoga como disciplina, esta efeméride busca concientizar sobre su aporte a la salud integral y al bienestar cotidiano. En la actualidad, existen múltiples formas de yoga, y su popularidad continúa creciendo en distintos países del mundo.

Qué es el yoga

El yoga es una práctica física, mental y espiritual de origen antiguo que se desarrolló en la India. La palabra “yoga” proviene del sánscrito y significa “unión”, en referencia a la conexión entre cuerpo y mente.

A través de su práctica, se busca lograr un equilibrio integral que ha llevado a millones de personas en todo el mundo a incorporarlo como parte de su rutina, contribuyendo a un estilo de vida más saludable y consciente.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 21 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Más de 500 estudiantes y una semana a puro deporte en el Sur de Mendoza

¿Por qué el Día del Apicultor se celebra en pleno invierno? La explicación detrás de la fecha

¿Sabías esto? El origen del Día del Padre en Argentina y por qué cae hoy

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Frente frío en Mendoza: ¿qué pasará con Las Leñas?

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora se sortea este domingo 21 de junio

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 21 de junio

Lee además
crearon un espacio seguro para mujeres y la respuesta de la comunidad fue positiva

Crearon un "espacio seguro" para mujeres y la respuesta de la comunidad fue positiva
Turismo de bienestar en San Rafael.

¿Necesitás desconectar? Llega una experiencia gratuita de yoga y relajación en San Rafael
LO QUE SE LEE AHORA
Día del Padre en Argentina: por qué se celebra hoy, 21 de junio

¿Sabías esto? El origen del Día del Padre en Argentina y por qué cae hoy

Las Más Leídas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Cuánto cuesta construir una vivienda de 60 metros cuadrados en Mendoza en junio de 2026

Construir una casa en Mendoza exige una inversión cada vez mayor: los valores de junio 2026

Incendio en un hotel del Caribe: el dramático relato de argentinos que escaparon de las llamas.

"Corrimos por nuestras vidas": el dramático relato de argentinos en el incendio de un hotel del Caribe

Esquí en Mendoza: ante el ingreso de un frente frío, ¿qué pasará con Las Leñas?.

Frente frío en Mendoza: ¿qué pasará con Las Leñas?

Los nipones van por más en el duro Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Japón cerró el día con una victoria memorable