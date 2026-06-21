Día Internacional del Yoga: por qué se celebra hoy, 21 de junio

Cada 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, una efeméride establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2014. El objetivo de esta conmemoración es reconocer el alcance global de esta milenaria disciplina y promover sus beneficios para la salud física, mental y el bienestar general.
meditacion, yoga, mujer.jpg
Hoy es el Día Internacional del Yoga
Yoga en el mundo: una práctica ancestral que gana cada vez más seguidores
Desde su primera edición en 2015, cada 21 de junio se conmemora el Día Internacional del Yoga, una jornada dedicada a difundir los beneficios físicos, mentales y espirituales de esta práctica ancestral. En todo el mundo, la fecha se celebra con actividades masivas como sesiones grupales, talleres y seminarios abiertos a personas de todas las edades y niveles de experiencia.
Además de poner en valor al yoga como disciplina, esta efeméride busca concientizar sobre su aporte a la salud integral y al bienestar cotidiano. En la actualidad, existen múltiples formas de yoga, y su popularidad continúa creciendo en distintos países del mundo.
Qué es el yoga
El yoga es una práctica física, mental y espiritual de origen antiguo que se desarrolló en la India. La palabra “yoga” proviene del sánscrito y significa “unión”, en referencia a la conexión entre cuerpo y mente.
A través de su práctica, se busca lograr un equilibrio integral que ha llevado a millones de personas en todo el mundo a incorporarlo como parte de su rutina, contribuyendo a un estilo de vida más saludable y consciente.