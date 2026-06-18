18 de junio de 2026
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Sitio Andino
Día del Padre

¿Todavía no compraste el regalo por el Día del Padre? Así están los precios en el centro de Mendoza

A días del Día del Padre, Sitio Andino recorrió el centro mendocino para relevar precios de ropa, tecnología y otros regalos. Mirá cuánto cuestan.

¿Todavía no compraste el regalo por el Día del Padre? Así están los precios en el centro de Mendoza

¿Todavía no compraste el regalo por el Día del Padre? Así están los precios en el centro de Mendoza

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

Faltan pocos días para el Día del Padre y elegir un regalo no es lo más sencillo en este contexto complejo para los bolsillos de los mendocinos. Sin embargo, como cada año, el centro de la provincia exhibe promociones, descuentos y vidrieras pensadas para quienes todavía buscan un regalo para papá.

En la previa del 21 de junio, Sitio Andino recorrió las principales tiendas de calle San Martín, Las Heras y sus alrededores para conocer cuánto cuesta hacer un regalo este año. La oferta es amplia: desde prendas de vestir y calzado hasta tecnología, bicicletas y los clásicos accesorios que nunca faltan.

Indumentaria, calzado y accesorios: las opciones más elegidas

Uno de los primeros datos que llama la atención es la cantidad de promociones. Sobre calle San Martín, por ejemplo, hay comercios que ofrecen dos camisas por $50.000, una alternativa para quienes buscan gastar menos.

En Balbi, una campera de gabardina cuesta $84.990, mientras que una camisa leñadora se consigue por $19.990, un pantalón de corderoy por $39.800 y un suéter por $19.999.

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Las vidrieras mendocinas exhiben precios para todos los presupuestos.

Las vidrieras mendocinas exhiben precios para todos los presupuestos.

Castellanas también apuesta a los descuentos. Allí hay buzos canguro a $39.999, camperas Harrington a $59.000, camperones con piel a $49.999, pantalones de corderoy a $34.990, bufandas a $14.999 y camisas western de corderoy a $24.990.

En Mauro Sergio, las bufandas arrancan en $12.000 y los suéteres se ubican entre $20.000 y $24.000.

Para quienes buscan un regalo más formal, Britches exhibe corbatas a $71.100, camisas a $69.000, pantalones de vestir con 50% de descuento a $50.000 y una promoción de ambo, camisa y corbata o moño por $239.000.

El recorrido también incluyó locales de calzado sobre San Martín y Las Heras. Allí se pueden encontrar zapatillas y zapatos de cuero desde $75.000, aunque algunos modelos alcanzan los $100.000. En las marcas más reconocidas, los valores prácticamente se duplican. En tanto, unas pantuflas para hombre se ofrecen a $22.900.

Entre los regalos tradicionales también aparecen billeteras de cuero, con precios que van de $12.000 a $15.000; boinas entre $15.000 y $25.000; tablas para asador desde $50.000 hasta $75.000 y una parrilla enrollable exhibida en una vidriera por $39.000.

Tecnología y bicicletas, entre los regalos de mayor presupuesto

Para quienes cuentan con un presupuesto más amplio, la tecnología es otra opción. En una de las principales cadenas de la provincia se ofrecen televisores Noblex de 65 pulgadas por $1.099.999 al contado o en 12 cuotas de $99.999,90, mientras que un modelo de 40 pulgadas cuesta $329.999 o 12 cuotas de $29.999,90.

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Televisores y tecnología están entre las opciones más caras.

Televisores y tecnología están entre las opciones más caras.

En celulares, algunos de los precios relevados fueron: un Xiaomi Redmi Note 14 de 128 GB a $529.000; un Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB a $1.199.999; un Motorola G06 de 128 GB por $259.999 y un Motorola G15 de la misma capacidad por $299.999. También se ofrecen smartwatches desde $38.999.

Las bicicletas también forman parte de la propuesta para este Día del Padre. Un modelo rodado 29, talle 20 y cuadro de acero cuesta $299.999, mientras que otro rodado 29, talle 18, se consigue por $249.999.

Estimaciones sobre el gasto promedio para el Día del Padre

De acuerdo con una proyección de la consultora Focus Market, este año el ticket promedio para el Día del Padre rondará los $62.000. El relevamiento también muestra que la indumentaria continúa siendo el regalo más elegido (33,4%), seguida por las experiencias, como cenas o días de campo (24,9%), y los vinos y licores (13,9%).

En cuanto a los lugares de compra, los comercios de cercanía y los centros comerciales a cielo abierto encabezan las preferencias con el 33% de las elecciones, seguidos por el comercio electrónico, que concentra el 27% de las compras.

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