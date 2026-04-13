Día del Kinesiólogo en Argentina: por qué se celebra hoy, 13 de abril

Cada 13 de abril se celebra en Argentina el Día del Kinesiólogo , una fecha destinada a homenajear a todos los profesionales de la kinesiología del país. Esta conmemoración recuerda la creación de la primera escuela universitaria de esta disciplina en 1937.

Sin embargo, los primeros cursos de kinesiterapia en la Argentina comenzaron mucho antes . Fueron impulsados en 1904 por la doctora Cecilia Grierson, primera mujer médica graduada en Sudamérica, quien dictaba sus clases en la Facultad de Medicina de Buenos Aires.

La kinesiología es el conjunto de procedimientos terapéuticos orientados a restablecer la normalidad del movimiento del cuerpo humano. El kinesiólogo se encarga de la recuperación y rehabilitación de la capacidad física del paciente mediante la aplicación de distintas técnicas terapéuticas.

Se trata de un profesional con conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes para promover, mantener y mejorar la salud , así como para prevenir, diagnosticar y tratar alteraciones del estado de salud.

¿Cómo se ejerce la kinesiología?

Para ejercer como kinesiólogo en Argentina es necesario contar con un título habilitante y la matrícula profesional correspondiente. El Día del Kinesiólogo representa un reconocimiento a la labor de estos profesionales, a sus competencias técnicas y al vínculo que establecen con sus pacientes. Su trabajo es clave en la recuperación funcional, el bienestar integral y la prevención de futuras alteraciones de la salud.

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