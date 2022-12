Descubre qué look de Navidad sos según tu estilo.

Reuniones familiares, cenas de empresas, planes con amigos… El mes de diciembre nos llena la agenda de compromisos especiales que nos motivan, en plena recta final del año, a salir de la rutina y enfundarlos en nuestras mejores galas. A escasos días de la Navidad , ya hemos agotado todas nuestras ideas de posibles combinaciones con las prendas de nuestro vestidor, así que hemos buscado inspiración en los looks prenavideños de las influencers más emuladas, con las tendencias festivas que han triunfado por encima del resto este 2022.

Si hay un hecho indiscutible, es que el color negro es el más versátil de toda la paleta cromática. Además de ser la tonalidad que más estiliza, también se sostiene como epítome de la elegancia y supone un acierto seguro al momento de invertir porque garantiza infinitas combinaciones. Si escoges esta alternativa, como ha hecho Leonie Hanne con sus prendas cañeras de cuero, podrás reciclar tu look navideño cuantas veces quieras.

navidad-moda-1-a.jpg.webp

Detalles especiales que elevan un look minimalista

Está claro que una celebración así no puede quedar zanjada con un look aburrido, por minimalista que sea tu armario. Para esas mujeres sencillas que buscan salir un poco de su zona de confort, proponemos añadir complementos llamativos al infalible total black. Claire Rose resalta este look de top básico negro y pantalones de traje acampanados con un cárdigan corto de rayas y lentejuelas oscuras, sandalias metalizadas y un bolso plateado, todo de la firma francesa Ba&Ash.