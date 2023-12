"Debemos preocuparnos porque el pan llegue a todos", el mensaje de la Iglesia.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea , sostuvo que "no hay modo posible de construir la paz" si el pan no llega "principalmente, a "todos los chicos y chicas" del país.

"Debemos preocuparnos por que el pan llegue a todos, que no haya nadie que no quede sin ese bien primario principalmente nuestros chicos, si no no hay modo posible de construir la paz", afirmó el monseñor Ojea en su mensaje con motivo de la Navidad, difundido por la CEA.