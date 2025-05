Del sábado 14 al lunes 16 de junio

Del viernes 20 al domingo 22 de junio

Qué implica cada feriado de junio para trabajadores, empleadores y sectores clave

El calendario oficial de feriados fue establecido por el Decreto 1027/2024. Desde el Ministerio del Interior destacaron que el objetivo de estos días de descanso no es sólo el homenaje histórico, sino también “fomentar la actividad turística en el territorio nacional, así como desestacionalizar el turismo interno”.

Cuántos feriados tiene junio y cuándo caen

Además, en declaraciones vinculadas al decreto, se precisó que los días no laborables con fines turísticos no son considerados feriados propiamente dichos: “Al no ser feriados, no se abonan con recargo, y el descanso es optativo para el sector privado”./LN.