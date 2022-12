Covid: Nadal descartó el uso del barbijo ante el aumento de casos

Tras conocerse el aumento de casos de Covid en la última semana, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, pidió reforzar la vacunación y consideró que no sería una mala idea retomar el uso del barbijo sobre todo en aquellas personas inmunodeprimidas. En Mendoza , la historia es diferente y según la ministra de la cartera sanitaria local, Ana María Nadal, en la provincia, el uso del tapabocas por ahora está descartado . No obstante, la funcionaria insistió en la importancia de colocarse las vacunas y llamó a la población a regresar a los hábitos de cuidados sanitarios como el lavado de manos y la ventilación cruzada.

“En Mendoza, los casos de Covid han aumentado pero siempre en términos de números de una situación controlable, no tenemos gran cantidad de casos. No obstante, la situación nos ocupa sanitariamente y epidemiológicamente pero no nos debe preocupar porque entendemos, y vamos a ir haciendo esa evaluación, que los aumentos de casos no tendrán un correlato de alto impacto con las camas de internación y, sobre todo, con los casos agudos y graves de esta enfermedad”, explicó Nadal.