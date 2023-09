Consumo problemático: las drogas que más se consumen y el "fenómeno" en Mendoza

ENCUESTA Ansioliticos.jpg Consumo de tranquilizantes en la población. Infografía: Ministerio de Economía de la Nación, Indec y Sedronar.

Consumo problemático y el “fenómeno” en Mendoza

La licenciada en Psicología y coordinadora del Plan Provincial de Adicciones, Marta Hintuchi, explicó que, especialmente en las adolescencias, los/as especialistas que trabajan en asistencia y tratamiento de pacientes con consumo problemático, han notado un crecimiento en la compulsividad.

“Hablamos de consumo problemático cuando nos referimos al consumo de sustancias o de objetos que conlleva algún riesgo o daño para las personas. En el caso de las adolescencias, podríamos decir que en esta etapa, es decir, antes de que el cuerpo y la personalidad se terminen de desarrollar, las sustancias no están indicadas (a ninguna pero especialmente en esa fase del desarrollo). De esta manera, todos los consumos que se den en adolescentes son para poner el ojo y para considerar qué es lo que hay que hacer”, explicó la licenciada.

“Hoy en día, asistimos a un fenómeno que se viene dando desde hace unos años y es que en las adolescencias ya se observa la compulsión y la compulsividad en el consumo de sustancias, que era algo que hace 15 años atrás no era tan frecuente. Antes, una persona empezaba a consumir en la adolescencia, pero probablemente de forma ocasional, esporádica. Por ahí, podía haber algún consumo con dependencia psíquica y algunas personas continuaban consumiendo en la vida adulta y capaz que hacían una consulta después de 10 años de haber empezado”, apuntó Hintuchi.

Y continuó: “Hoy, lo que observamos es que en las adolescencias hay acceso a sustancias y que rápidamente por el tipo y por la administración que tiene esa sustancia, rápidamente llegan a la compulsividad. Entonces, hoy nos encontramos con casos de gran complejidad en edades tempranas como en la adolescencia y en la adultez joven”.

Pero, ¿qué es la compulsividad en el consumo?

Hintuchi se refirió al concepto de compulsividad y señaló que es uno de los casos del consumo problemático. “Es cuando una persona no puede dejar de consumir, tiene una dependencia física del tóxico y eso genera que esté permanentemente en búsqueda de esa sustancia".

"Cuando no está consumiendo, está pensando en eso y toda la vida gira en torno al objeto de consumo. Entonces, la compulsividad es una particularidad de mucha complejidad dentro del universo de los consumos problemáticos. Pero no es el único grave, hay otros tipos que también implican mucho riesgo y daño para las personas que lo tienen. Por ejemplo, lo que ha sido siempre conocido como abuso de sustancias- cuando una persona en un episodio consume una cantidad de sustancias que le provoca una alteración en el sistema nervioso central o en su organismo en general- que puede causar que incluso no recuerde lo que hizo horas antes”.

“Esto es grave porque en medio de ese evento puede terminar involucrado en un accidente vial y aquí no importa si lo hace a menudo o no porque con que haya hecho abuso de sustancias una sola vez puede ver su vida afectada y también las de otras personas”, expresó.