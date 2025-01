Conicet Mendoza investiga cómo mejorar la vinculación en el proceso de adopción

Muchas veces el proceso de adopción está pensado desde el deseo de los adultos de formar una familia y no desde la necesidad de un niño, niña o adolescente de ser cuidado y que se fortalezca el cumplimiento de sus derechos.

En muchos casos, los niños en adopción han sufrido diferentes vulneraciones de sus derechos y la ilusión de los adoptantes entra en juego.

También te puede interesar: El proyecto oficial para agilizar el sistema de adopción en Mendoza

“Por otro lado, también evalúo las competencias socioemocionales que se asocian a la parentalidad; desde lo psicológico, me enfoco en evaluar el apego como constructo psicológico de los adultos, ya que se relaciona con el apego que, después, pueden desarrollar estos niños y niñas adoptadas que al momento de la adopción ya cuentan con una historia previa de maltratos que afecta mucho a su desarrollo, lo que configura las particularidades del fenómeno de la adopción a nivel regional”, detalló.

La investigación apunta a reflexionar sobre qué tipos de familias pueden ser el mejor lugar para que habite un niño. A su vez, resalta la importancia de pensar la adopción como un acto de solidaridad, dado que puede ser riesgoso para los adoptados como los adoptantes.

¿Cómo desarrolla el trabajo investigativo?

El licenciado en Psicología contó cómo es el proceso de trabajo para realizar la investigación y conocer qué preconceptos intervienen en la vinculación.

“En el desarrollo del proceso de adopción, primero los adoptantes deben anotarse en el registro de adopción; luego, yo me vinculo con los que acceden a participar en la investigación cuando se genera el primer encuentro. Es una instancia bastante particular, ya que ninguna de las dos partes se conoce. Por lo tanto, es una forma que interpela bastante a los preconceptos que uno puede llegar a tener sobre la familia porque tiene instancias que son muy específicas de las familias por adopción y no hay momentos similares en otros tipos de familia. Es un momento donde un adulto va a conocer a su potencial hijo y donde un niño también va a conocer a su potencial familia, y es una instancia que atraviesa distintos estados emocionales particulares”, contó.

El licenciado explicó que trabaja para integrar los equipos del registro de adopción de la Suprema Corte de Justicia.

“No entendemos el trabajo de investigar desde una lógica extractivista de ir a sacar datos y llevarlos; por lo ético y por el tipo de trabajo, es como que no se puede hacer así. Por lo tanto, hay que insertarse en los equipos, lo cual lleva mucho tiempo y mucho trabajo, porque también implica trabajar en cosas que exceden a veces los propios objetivos de la investigación, complejizando no solo el lugar de trabajo, sino el tiempo para trabajar”, detalló.

Además de vincularse con los equipos que gestionan las adopciones, en paralelo también hay un proceso de vinculación con las familias.

“Con los equipos, en el marco de la Suprema Corte, y lo que tiene que ver más con mis objetivos, que son con las familias que adoptan, sucede que, al momento de comenzar la vinculación, cambia rotundamente la vida de esas personas. Por lo tanto, me tengo que adaptar a las disponibilidades de ellos. A veces hemos realizado entrevistas y encuentros para llevar adelante mis objetivos con las técnicas que administro: las entrevistas en cafés, ir a sus casas, encontrarnos por videollamada en distintos momentos. Me adapto a los horarios y los lugares disponibles para cada situación, porque la verdad es que les cambia tanto la organización familiar que desde mi rol debo adaptarme para que la gestión del encuentro sea lo más sencilla que se pueda”, dijo el especialista.

niños hogares residencias alternativas 1.jpg

Originalidad

Donadel contó que son escasos los trabajos de investigación relacionados a la vinculación en el proceso de adopción en Argentina y Latinoamérica. Sin embargo, desde otras ramas sí los hay.

“Diría que son nulos en la disciplina de la psicología, en términos de investigaciones científicas empíricas; quizás donde hay más registros es a nivel de medios de comunicación. Por otro lado, en el momento de la sanción del matrimonio igualitario en el año 2010, hubo algunos estudios al respecto, pero donde más registros existen a nivel regional es en la disciplina del Derecho, no así en la psicología científica que sigue amplios estándares de calidad para la generación y validación del conocimiento nuevo”, explicó.

El investigador contó que hay producción de datos científicos sobre adopción en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, la situación en nuestro país es similar a Europa del Este, como Rumania.

“Tienen algunas características que podríamos llegar a compartir porque también los niños y niñas que llegan a situación de adoptabilidad han tenido experiencias marcadas por distintas formas de maltrato en la crianza, como estar expuestos a diversas formas de violencia directa o indirectamente; lo que ya es suficiente prueba de que afecta de forma negativa en todas las áreas del desarrollo”, explicó.

Además, agregó que la importancia de su investigación radica en los aspectos socioculturales de la Argentina, que no son exactamente iguales a los de otros países.

“Por lo tanto, cuando los equipos que están interesados en profundizar y poder indagar por qué fracasan algunas vinculaciones en Argentina, buscan esas investigaciones, no alcanza, ya que son cosas diferentes, porque lo sociocultural, lo contextual, lo legal y lo social son tan distintos que no alcanzan a explicar lo que sucede aquí. Nuestro estudio es bastante pionero en ese sentido”.

niños hogares residencias alternativas 2.jpg

La importancia de la investigación

La directora de la tesis doctoral de Donadel e investigadora del Conicet, Gabriela Morelato, destacó la importancia del aporte del licenciado.

“La tesis de Franco es pionera en proporcionar datos significativos sobre el tema y en ofrecer respaldo a aspectos relacionados con la elección y continuidad de los procesos de adopción. Contar con evidencia científica fortalece y valida lo que los profesionales hacen con tanta experticia, en situaciones muy difíciles y de mucha adversidad debido a la complejidad de la temática”, explicó.

A su vez, comentó cuál es la situación que viven las partes involucradas en el proceso de adopción.

“Muchas personas tienden a idealizar la adopción, considerándola principalmente como un acto de solidaridad, cuando en realidad su propósito central es proteger los derechos de niñas y niños vulnerados, es decir que han experimentado múltiples experiencias de maltrato y violencias, ofreciéndoles la posibilidad de crecer en un entorno familiar caracterizado por la protección, el afecto y la estabilidad, tal como lo establece el marco de Derechos Humanos y la protección integral de la infancia”, remarcó.

También alertó por la ilusión de los adoptantes de incluir en su proyecto familiar a un bebé y no un adolescente. “Sabemos que hay muy poca gente que piensa en la adopción de adolescentes como un proyecto posible, ya sea por miedo, desconocimiento, prejuicios, o porque justamente no comulga con ideas arraigadas en la cultura acerca de que la crianza y la familia sólo es posible desde los primeros años de la vida, entonces, creo que el estudio también apunta a reflexionar en este sentido”, indicó.

¿Qué puede aportar la investigación?

Según el investigador, su trabajo puede aportar desde una mirada individual a los futuros adoptantes con recursos para posicionarse en el rol, como también puede ayudar a los profesionales que acompañen el proceso.

“Hay que repensar el modelo de adopción, hay que discutir las infancias y poner sobre la mesa las responsabilidades y posibilidades de cada ciudadano y escuchar a cada niño, cada niña porque la salida para esta problemática que es social, es siempre colectiva", resumió Donadel.