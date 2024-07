Carlos Gallo analizó el aumento en jubilaciones y pensiones para agosto.

El ex jefe regional de Anses también advirtió sobre lo que podría pasar en caso de que se aumente la edad jubilatoria. "Si aumentaran la edad jubilatoria a 75 años, durante 15 años, no se jubilaría ninguna mujer en Argentina, y durante 10 años no se jubilaría ningún hombre".

