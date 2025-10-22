22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Tendencia

Boom de fiestas electrónicas: Mendoza se consolida como destino "explosivo" para jóvenes

Con este tipo de fiestas, la provincia de Mendoza atrae a jóvenes turistas que buscan una combinación única de fiesta, paisaje y alto calibre económico.

Boom de fiestas electrónicas: Mendoza se consolida como destino explosivo para jóvenes. Imagen ilustrativa.

Boom de fiestas electrónicas: Mendoza se consolida como destino "explosivo" para jóvenes. Imagen ilustrativa.

 Por Natalia Mantineo

En los últimos años, la provincia de Mendoza dejó de ser solo sinónimo de vino y montaña para transformarse en un destino vibrante y "explosivo" para el turismo. El motor de esta transformación es el creciente boom de las fiestas electrónicas masivas, eventos que captan la atención de miles de jóvenes de todo el mundo.

Lee además
Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales en San Rafael y Carmensa.
¡ATENCIÓN!

Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales: convocatorias para San Rafael y Carmensa
El bullying como problemática compartida: cómo se aborda en las escuelas de Mendoza video
Espacio FUNDAR

El bullying como problemática compartida: cómo se aborda en las escuelas de Mendoza

"Hoy Mendoza puede ser considerada un destino joven", explicó Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación. El funcionario destacó que, según un estudio de caracterización del turismo, las actividades nocturnas se posicionan como el tercer consumo más importante entre los visitantes.

"Esto se relaciona con que además de las fiestas electrónicas, también somos centro turístico para bodas y despedidas de solteros", afirmó.

fiestas electronicas 2
Las fiestas electrónicas masivas atraen al turismo joven en Mendoza.

Las fiestas electrónicas masivas atraen al turismo joven en Mendoza.

Fiestas electrónicas: inversión de "alto calibre económico"

Por otro lado, Reynoso subrayó el impacto económico de este nicho, que define como de "alto calibre económico". "No la llamaría de alta gama, pero sí de alto calibre económico. Por ejemplo, si gastás 70 mil dólares en una boda, evidentemente venís a consumir con poder adquisitivo", sentenció.

La demanda de estos eventos es "explosiva y escaló mucho", con la particularidad de que "no depende del calendario tradicional", generando un flujo constante de visitantes.

Embed

Mendoza, con una historia visionaria con la electrónica

La provincia no es una recién llegada al circuito electrónico, sino que Mendoza fue visionaria en el tema.

A comienzos del 2000, las fiestas de música electrónica ya formaban parte de la agenda local. De hecho, se impusieron con las recordadas ediciones de la Vendimia Electrónica, que sentaron el precedente y fueron el puntapié para consolidar esta música en el calendario provincial.

Este año, diez años después de la última Vendimia Electrónica en el emblemático Teatro Griego Frank Romero Day, esta icónica locación volvió a abrir sus puertas a este mercado.

obras teatro griego frank romero day, vendimia 2025.jpg
Este año, el Teatro Griego Frank Romero Day volvió a ser escenario de una fiesta electrónica.

Este año, el Teatro Griego Frank Romero Day volvió a ser escenario de una fiesta electrónica.

La movida fue todo un éxito, vino gente de todas partes del país, incluso, del exterior, y de acuerdo con las declaraciones proporcionadas por Diego Gareca, subsecretario de Cultura, "la idea es que desembarquen muchas más propuestas como estas en el emblemático teatro".

Asimismo, puntualizó que el Gobierno provincial está atento y dispuesto a acompañar la demanda de este turismo en crecimiento.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3315 del miércoles 22 de octubre

Antena DS3: sinónimo de ciencia, tecnología y desarrollo desde Malargüe hacia el espacio

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 22 de octubre

22 de octubre: 48 años del inicio de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 22 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de octubre

Tormenta aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre en Mendoza

Docentes de Mendoza se capacitan en Matemática para frenar los malos indicadores que se observa en las aulas

LO QUE SE LEE AHORA
Tormenta aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre en Mendoza
el clima

Tormenta aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143.
Conexión regional

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
Educación del futuro

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

Te Puede Interesar

El gobernador recibió al equipo de Sitio Andino en Casa de Gobierno, a días de las elecciones legislativas.
Entrevista con Sitio Andino

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

Por Cristian Pérez Barceló