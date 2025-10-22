Boom de fiestas electrónicas: Mendoza se consolida como destino "explosivo" para jóvenes. Imagen ilustrativa.

En los últimos años, la provincia de Mendoza dejó de ser solo sinónimo de vino y montaña para transformarse en un destino vibrante y "explosivo" para el turismo . El motor de esta transformación es el creciente boom de las fiestas electrónicas masivas , eventos que captan la atención de miles de jóvenes de todo el mundo.

Personas de diversas latitudes arriban a la provincia con una doble motivación: disfrutar de buena música y contemplar el imponente paisaje, especialmente la inmensidad de la montaña, maridando la experiencia con "buenas bebidas, luces, música y baile".

"Hoy Mendoza puede ser considerada un destino joven", explicó Marcelo Reynoso , director de Desarrollo Turístico e Innovación. El funcionario destacó que, según un estudio de caracterización del turismo, las actividades nocturnas se posicionan como el tercer consumo más importante entre los visitantes.

"Esto se relaciona con que además de las fiestas electrónicas, también somos centro turístico para bodas y despedidas de solteros", afirmó.

fiestas electronicas 2 Las fiestas electrónicas masivas atraen al turismo joven en Mendoza.

Fiestas electrónicas: inversión de "alto calibre económico"

Por otro lado, Reynoso subrayó el impacto económico de este nicho, que define como de "alto calibre económico". "No la llamaría de alta gama, pero sí de alto calibre económico. Por ejemplo, si gastás 70 mil dólares en una boda, evidentemente venís a consumir con poder adquisitivo", sentenció.

La demanda de estos eventos es "explosiva y escaló mucho", con la particularidad de que "no depende del calendario tradicional", generando un flujo constante de visitantes.

Mendoza, con una historia visionaria con la electrónica

La provincia no es una recién llegada al circuito electrónico, sino que Mendoza fue visionaria en el tema.

A comienzos del 2000, las fiestas de música electrónica ya formaban parte de la agenda local. De hecho, se impusieron con las recordadas ediciones de la Vendimia Electrónica, que sentaron el precedente y fueron el puntapié para consolidar esta música en el calendario provincial.

Este año, diez años después de la última Vendimia Electrónica en el emblemático Teatro Griego Frank Romero Day, esta icónica locación volvió a abrir sus puertas a este mercado.

obras teatro griego frank romero day, vendimia 2025.jpg Este año, el Teatro Griego Frank Romero Day volvió a ser escenario de una fiesta electrónica. Foto: Yemel Fil

La movida fue todo un éxito, vino gente de todas partes del país, incluso, del exterior, y de acuerdo con las declaraciones proporcionadas por Diego Gareca, subsecretario de Cultura, "la idea es que desembarquen muchas más propuestas como estas en el emblemático teatro".

Asimismo, puntualizó que el Gobierno provincial está atento y dispuesto a acompañar la demanda de este turismo en crecimiento.