Balance 2024: ¿cómo les fue a los beneficiarios de la seguridad social en Argentina?

Para comenzar con la entrevista, inició con una conclusión general debido al ajuste económico del gobierno nacional , por Javier Milei , y las decisiones de Mariano de los Ceros, director ejecutivo de Anses : "Las cosas que han ido sucediendo durante este año, para los beneficiarios de la Seguridad Social , no han sido las mejores ".

Para mostrar estas diferencias, puso de ejemplo otras provincias como Buenos Aires o Córdoba, en donde tienen una caja no transferida: "Nuestra provincia está regido por leyes nacionales. Existen regímenes especiales y uno general. El primero prevén las actividades que generan mayor desgaste. Podemos dar el ejemplo claro de lo que sucedió y, que nos afecta fuertemente a nuestra provincia, principalmente el régimen de viñateros".

Es gracias a esta medida que se originan los regímenes especiales, en donde se suman personas a una edad temprana y aquellos que hicieron aportes en menos años. "La gran mayoría se jubilan por el régimen especial que establece la edad de 60 años para las mujeres, 65 los varones y 30 años de aporte".

Solo dos de cada 10 argentinos llegan del régimen general.

Por otro lado, señaló que la gran mayoría de estos casos de estas personas se originó en su gran mayoría por la historia Argentina: "En algunos casos los empleadores que, vamos a decirlo de manera brusca, le robaron los aportes a su empleado, los descontaba desde su sueldo, pero no le no le hacían el aporte a la caja del Estado".

¿Qué se debe hacer en estos casos?

De acuerdo con el entrevistado, la mejor forma que abrió la posibilidad de que varios argentinos y argentinas puedan acceder a una jubilación es gracias a la moratoria previsional. Según explicó, esta no sólo sirve para "quienes les robaron los aportes", sino a los trabajadores informales o en negro: "Esos trabajadores no tienen aportes, después llegan a la edad jubilatoria, no tienen años de aporte y tienen que resolver ese problema del acceso a la jubilación".

Antes que nada, en estos no debe entenderse como una falta de aportes a la seguridad social, sino que "parte de lo que se financian las jubilaciones y pensiones vienen de otros impuestos como el IVA y todas las personas lo pagamos cada vez que consumimos algo. Todo argentino está permanentemente aportando, por medio del IVA, cuando va y compra el pan en el almacén, incluso".

Problemas con la Deuda previsional

Dado que el próximo año, fines de febrero, el tema de la moratoria tendrá cambios importantes. Ante esto, Gallo señaló que "Este plan de pago, de deuda previsional tiene 2 años de vigencia ya. Esa ley establece la posibilidad de prorrogarla 2 años más, pero vencen el 23 de marzo del año 2025 y, lamentablemente, el director Ejecutivo de la Anses tuvo una reunión de comisión de la Cámara de Diputados y decidió no prorrogar esa ley".

En línea con esta explicación, agregó: "Por lo tanto, quienes no tengan los 30 años de aporte lamentablemente no van a poder acceder al derecho de la jubilación, ante el inminente fin del pago de la deuda previsional. No así para quien ya tiene la jubilación".

