Auriculares y accidentes: pese a la prohibición, se usan masivamente 

Tras la colisión, una de las teorías que se analizan es si el joven ciclista llevaba auriculares mientras circulaba , motivo por el cual no habría podido escuchar los bocinazos provenientes del Metrotranvía. Si bien la situación terminó con un desenlace trágico, no es el único caso de uso de auriculares. Peatones, ciclistas, deportistas y hasta automovilistas utilizan auriculares para manejar o moverse por la ciudad.

"Estos no son accidentes, son incidentes, y son consecuencia de la imprudencia y la mala suerte. Los accidentes son hechos súbitos e imprevistos y esto se podría haber evitado perfectamente. No hay nada que lo justifique", expresó Juchniuk.