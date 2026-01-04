Atención mendocinos: cómo estará el tiempo en la costa de Chile durante el verano 2026

Verano 2026: cómo estará el tiempo en la costa de Chile para los turistas mendocinos.

La costa de Chile se posiciona nuevamente como el destino predilecto de los mendocinos para el verano 2026 . Comunas como La Serena, Viña del Mar, Reñaca, Concón y Algarrobo se preparan para recibir a los turistas que cruzan la cordillera. No obstante, para este verano el tiempo será un condicionante central: se prevé una temporada más fresca de lo habitual.

De acuerdo con el informe suministrado por la Dirección Meteorológica de Chile (MeteoChile) , el trimestre comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 presentará un comportamiento térmico dual.

El tiempo en la costa de Chile presentará días cálidos, pero no tan calurosos.

Mientras que el interior del país trasandino enfrentará jornadas de calor intenso, la franja costera -desde Arica hasta Valparaíso (una de las más concurridas por los mendocinos)- registrará temperaturas máximas por debajo de lo normal .

Para los viajeros que buscan escapar del calor sofocante de Mendoza , el panorama será el siguiente:

Rango térmico: las temperaturas máximas oscilarán, en promedio, entre los 18 ° y 24 ° .

Sensación térmica: se prevé un verano templado con escasos episodios de calor extremo.

Contraste regional: si bien La Serena suele ser más estable, este año compartirá con la Región de Valparaíso la tendencia de máximas contenidas.

la serena chile 2 Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 y 24 grados.

El fenómeno de la niebla y la nubosidad

Uno de los factores determinantes para este verano será la persistencia de la nubosidad costera. Los turistas deberán acostumbrarse a una dinámica diaria marcada por el cielo cubierto:

Mañanas grises: se espera la presencia frecuente de neblina y cielo nublado durante las primeras horas del día.

Despeje tardío: las aperturas de sol suelen producirse recién hacia el mediodía o entrada la tarde.

Viento marino: la brisa constante desde el océano contribuirá a mantener el ambiente fresco incluso en los momentos de mayor exposición solar.

En el Norte Chico, este fenómeno es conocido como camanchaca, una densa niebla costera que actúa como un regulador natural de la temperatura, impidiendo que el termómetro ascienda de forma brusca.

Concon - 120962 Uno de los factores determinantes para este verano será la persistencia de la nubosidad costera.

Recomendaciones para el viajero

Ante este escenario, quienes planifiquen sus vacaciones en las playas chilenas deben considerar que el clima será más propicio para el turismo gastronómico, cultural y de paseos urbanos que para largas jornadas de baño y sol pleno.

Es fundamental incluir abrigo liviano (camperas rompevientos o sweaters) y no dar por sentado el clima de "verano pleno" que suele vivirse en el llano mendocino.

Además, cabe recordar que la temperatura del agua se mantendrá fría, en sintonía con el promedio histórico de la región.