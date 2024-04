Atención: desde hoy, las oficinas fiscales inician una huelga de 8 días

El gremio Judiciales es uno de los que aún no llega a un acuerdo con el gobierno en paritarias y en ese contexto, a partir de este domingo se iniciará una huelga de 8 días en todas las Oficinas Fiscales de la provincia, justamente, las dependencias del Poder Judicial donde se denuncian los sueldos más bajos y también pésimas condiciones edilicias.

La medida se inició este domingo y según anticiparon del gremio se extenderá hasta el lunes 6 de mayo. De esta forma, no se recibirán denuncias penales por lo que los mendocinos que quieran hacer algún tipo de presentación por un delito deberán hacerlo vía web.

La situación de los miles de empleados judiciales que prestan servicio en las distintas oficinas fiscales (dependencias donde se radican denuncias por todos los delitos) es desesperante. Los trabajadores denuncian que algunos sueldos no superan los $250.000 y por ende en las últimas semanas endurecieron las medidas de fuerza.

En la OF1 de Ciudad (Comisaría Tercera), la OF 8 de Guaymallén (Comisaría 25), la OF6 de Las Heras (Seccional 36), OF 15 (Carrodilla) y la OF 19 (Rodeo de la Cruz), la adhesión será del 100%.

Por el contrario, en otras dependencias, habría guardias mínimas. El motivo es que desde el Poder Judicial Mendoza ya anticiparon que se les descontará el día a todos los trabajadores que se sumen a la huelga, por lo que varios empleados optaron por trabajar.

El reclamo servirá también para visibilizar, una vez más, el pésimo estado edilicio de las comisarías. Los trabajadores han mostrado, con fotos, el estado de algunas comisarías y en esas condiciones trabajan los auxiliares de justicia.

Embed

Cambios en el Poder Judicial Mendoza

En medio de este contexto, hay rumores sobre unificación de distintas oficiales fiscales. Esto comenzó a ser ratificado este viernes, cuando desde el Ministerio Público Fiscal se anunció una “centralización de servicios judiciales en San Martín”.

Es que, desde este viernes, la oficina fiscal de San Martín comenzó a funcionar en el edificio del Poder Judicial, Delegación Zona Este, en Arjonilla y 25 de Mayo de San Martín.

En ese lugar ya funcionaba el Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, el Equipo Profesional Interdisciplinario que interviene en hechos de violencia de género y el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual Infantil.