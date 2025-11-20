20 de noviembre de 2025
¡Atención! corte total en una importante ruta provincial

Desde Defensa Civil piden precauciones a quienes circulen por la zona por desperfectos en un puente.

Piden precaución al circular por una importante ruta provincial

Piden precaución al circular por una importante ruta provincial

Por Sitio Andino Sociedad

Autoridades provinciales anunciaron el corte total momentáneo en una importante ruta provincial por desperfectos en un puente.

Según el comunicado emitido por Defensa Civil, se pide precaución a los conductores que circulen por la Ruta 52, a 600 metros hacia el sur de la fábrica de Villavicencio, en Las Heras.

Desde Vialidad Provincial anunciaron el corte total: "Operarios de DPV reparan loza de hormigón dañada y sobrelevada".

Noticia en desarrollo...

