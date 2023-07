Alquileres: qué pasa con los contratos que se vencen, en medio de la incertidumbre

Ante esto, muchos propietarios e inquilinos deciden renovaron por un año y con ajustes semestrales. "Está por fuera de lo que establece la ley, pero sino muchos propietarios piden que se desocupe el inmueble", admitió Irrera.

Y esto es un inconveniente para el inquilino, teniendo en cuenta la escasa oferta. "Esto es un desastre, el propietario no tiene seguridad jurídica ni económica, con una inflación mensual que ronda el 9%. No se sabe qué va a pasar con el próximo Gobierno y no hay resolución del Congreso. Se está perjudicando a un montón de gente sin vivienda y los políticos están concentrados en otra cosa", cuestionó.

"Todo esto genera una gran incertidumbre que termina redundando en toda la cadena: el que pensaba construir para alquilar no lo hace porque ya no le conviene, a esto se suma que ya no hay acceso al crédito y los planes masivos que daba el IPV o el Banco Hipotecario ya no existen. Y se está dejando a un montón de gente sin vivienda", agregó.

De todas maneras, desde la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, emitieron un comunicado en el que señalan: "En virtud a los trascendidos periodísticos sobre la intención de suspender la Ley 27.551, INFORMAMOS que NO EXISTE COMUNICACIÓN OFICIAL al respecto. Por tal motivo se debe esperar los INSTRUMENTOS LEGALES correspondientes, y en su momento se analizarán el modo y forma de aplicación. Por lo tanto, CONTINÚA EN VIGENCIA la actual legislación sobre alquileres".

El debate legislativo en el Congreso adquirió ayer un nuevo capítulo, después de que el año pasado las distintas bancadas hayan impulsado reformas sin llegar a un punto de acuerdo. El Frente de Todos defendió la ley sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la variación salarial publicado por el Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) elaborado por el Ministerio de Trabajo. Mientras que el dictamen en minoría de la oposición prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Indec o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses a un año.

Renovación en julio con aumento récord

Durante el mes de julio el aumento será récord para aquellas personas que cumplen un año o dos de contrato. Este mes será el más alto hasta la fecha, ya que supera el 100%.

Según la Ley de Alquileres, los aumentos de los contratos para vivienda -en base a los aumentos salariales y la inflación- llegó al 104%.