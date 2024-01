Alerta por tormentas con granizo en diversas zonas de Mendoza

Y agrega: "Toda la situación perduraría hasta la madrugada del Sábado. No se descarta posible caída de granizo". Y agrega: "Toda la situación perduraría hasta la madrugada del Sábado. No se descarta posible caída de granizo".

A ello se suma el prónostico de Contingencias Climáticas que indica que durante la jornada de este sábado el día estará "parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves del Este".

La máxima será de 32 grados y la mínima, de 21º. Se esperan también "tormentas hacia la noche".

Por el alerta amarillo, el SMN recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y prestar atención ante la posible caída de granizo.

