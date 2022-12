Afirman que el Valle de Uco tiene que "laburar" el turismo y salir a "conquistar" territorio

“ En Mendoza el vino es quien tracciona , tenes turistas todo el año, pero es un sector muy exclusivo”, explica el entrevistado y menciona que justamente ahí es donde hay que trabajar convirtiendo la provincia en su conjunto “en una locomotora” trayendo sectores que no vienen a practicar el enoturismo.

Para Diego Stortini hay que comenzar a explotar turísticamente “la majestuosa montaña que tenemos y eso no se hace”, resaltó y agregó: “Para hacerlo tenés que tener los caminos, los circuitos, los cruces y eso no está. Esto en el corto plazo nos llevará a ser más competitivos turísticamente”.

Después de la pandemia tenemos de vuelta un turismo regular. También sabemos que Mendoza no tiene vuelos, porque la cantidad de rutas aéreas es poca.

Para el entrevistado, Mendoza sigue siendo una ciudad con turismo pero no una provincia turística y recalca que ahí es donde tienen que trabajar los sectores empresariales y gubernamentales.

Zucardi valle de uco 1 - 489145 Bodegas en el Valle de Uco (Mendoza) principal atractivo para el turismo.

“Tenemos rutas inseguras en el sentido que no están terminadas, en la Ruta 40 tenemos 2 puentes caídos desde hace 3 años. Hay que insistir la dirigencia encontró al turismo como la vedette, pero eso empezó hace poco, hoy se habla mucho pero se tiene que concretar”, mencionó Diego.

Mendoza tiene que laburar el tema turismo, hay mucho para conquistar. No tenemos que perder el turismo nacional porque nos demostró durante la pandemia que es muy dinámico y da una oportunidad que no teníamos, es un súper público. En una bodega hay un montón de argentinos.

Por último resaltó que que hay una gran oportunidad de trabajar en la provincia como un verdadero polo turístico con todo el entramado social activo trabajando para ese fin pero sentenció: "No nos tenemos que mentir con estadísticas, lo importante de la lectura de la ocupación no es leerla los fines de semana largo, sino mensual. Vivimos todo el año no un fin de semana largo”.