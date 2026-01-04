4 de enero: por qué se celebra el Día Mundial de la Hipnosis Foto: web

Hoy, 4 de enero, se celebra el Día Mundial de la Hipnosis, una efeméride destinada a visibilizar esta práctica. La jornada reúne a profesionales y al público para informar sobre sus técnicas, aplicaciones y mitos, y promueve una mirada más científica y responsable sobre la hipnosis.

Día Mudial de la Hipnosis: por qué se celebra el 4 de enero La fecha fue establecida en 2004 por iniciativa del hipnotizador certificado Tom Nicoi y fue respaldada por el Comité del Día Mundial del Hipnotismo. Desde entonces, ese día se usa como referencia para organizar actividades de divulgación y reflexión sobre la disciplina.

En el Día Mundial de la Hipnosis, lo que se busca es sensibilizar e informar a la comunidad sobre las características y usos de la hipnosis, desmitificar creencias erróneas, fomentar buenas prácticas profesionales y promover el intercambio entre profesionales, pacientes e investigadores.

¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado mental caracterizado por atención focalizada, reducción de distracciones y una mayor sugestionabilidad, que puede ser inducido por un profesional o por autosugestión. No equivale a dormir ni implica pérdida total de conciencia, sino que la persona hipnotizada conserva capacidad de respuesta y, en general, mantiene cierto control sobre sus actos.

La técnica se utiliza con fines terapéuticos, clínicos y de investigación, además de en contextos de espectáculo, aunque sus aplicaciones y límites requieren criterio profesional. Fuente: diainternacionalde

