27 de enero: por qué se recuerda el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Cada 27 de enero, el mundo recuerda a las víctimas del Holocausto y renueva el compromiso con la memoria, la educación y la lucha contra el antisemitismo y toda forma de odio. La fecha invita a reflexionar sobre uno de los crímenes más atroces del siglo XX y sus enseñanzas para el presente.

Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto: por qué se conmemora el 27 de enero La fecha mundial tiene su origen histórico en 1945, cuando las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, un lugar donde fueron asesinadas más de un millón de personas, en su mayoría judíos, además de otros grupos perseguidos por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

holocausto auschwitz En la actualidad, Auschwitz funciona como un impactante museo. Foto: Archivo La efeméride fue proclamada oficialmente en noviembre de 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de preservar la memoria histórica, promover la educación sobre el Holocausto y prevenir futuros genocidios. Desde entonces, organismos internacionales como la UNESCO impulsan acciones educativas y conmemorativas en todo el mundo.

En 2026, al cumplirse el 81° aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, se desarrollan diversas actividades conmemorativas, entre ellas actos oficiales, encuentros educativos, muestras culturales y espacios de reflexión. Estas iniciativas buscan reforzar la enseñanza sobre las causas y consecuencias del Holocausto, así como fortalecer el rechazo a las ideologías de odio y la discriminación.

Fuente: Unesco y Argentina.gob.ar

