Nuevo Código Penal: qué delitos suma el Gobierno y a cuáles les endurece las penas

En medio de los cuestionamientos por los casos de presunta corrupción , el Gobierno nacional busca recuperar el manejo de la agenda pública y hoy anunció una serie de reformas en distintas áreas. En ese contexto, informó que enviará un proyecto de reforma del Código Penal y confirmó que avanzará con un proyecto para endurecer penas e incorporar nuevos delitos al plexo normativo .

El jefe de Gabinete Manuel Adorni explicó que se trata de una iniciativa de gran magnitud —de unas 900 páginas— que aún se encuentra en revisión, pero que comenzará a tener avances concretos en el corto plazo "por decisión del presidente Javier Milei ".

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“ Hay temas de seguridad ciudadana que no pueden esperar ”, sostuvo Adorni en la conferencia de prensa de este miércoles, al anticipar que el Ejecutivo pretende la incorporación de nuevos tipos penales para " delitos migratorios, estafas piramidales, trapitos, viudas negras, salideras y entraderas, motochorros, armas de las cárceles y daño animal , entre otros".

El oficialismo busca endurecer las penas actuales, armonizar el sistema penal e incorporar nuevas figuras delictivas vinculadas a problemáticas actuales. Entre los delitos que se sumarán o contarán con escalas penales mayores, se destacan:

Estafas piramidales

Delitos migratorios

Salideras y entraderas

Viudas negras

Motochorros

Daño animal

Tenencia de armas en cárceles

Picadas ilegales

Además, el Gobierno pondrá el foco en fortalecer la protección de las víctimas y adaptar la legislación a nuevas modalidades delictivas, incluidas aquellas vinculadas a la tecnología.

Manuel Adorni Manuel Adorni confirmó el envío del proyecto para reformar el Código Penal.

El proyecto también contempla agravar las sanciones en delitos que generan alta preocupación social, con especial énfasis en sectores vulnerables. Entre ellos aparecen:

Incumplimiento de deberes alimentarios

Actividad ilegal de “trapitos”

Grooming

Abuso sexual infantil

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que el objetivo es terminar con la impunidad y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas.

Grooming Delitos como el grooming serán incorporados al nuevo Código Penal.

Una reforma de fondo que busca actualizar el sistema penal argentino

El nuevo Código Penal apunta a reemplazar al actual, sancionado en 1921 (aunque con sucesivas reformas a lo largo de las décadas), por lo que el Gobierno lo presenta como una reforma estructural “a la altura de los desafíos actuales”.

En ese marco, el presidente Milei ya había planteado la necesidad de dejar atrás lo que definió como años de “garantismo” y avanzar hacia un esquema en el que “quienes delinquen la paguen en serio”.

Si bien el texto definitivo aún está en elaboración, trascendió que se reduciría la cantidad de artículos, se ampliarían los delitos imprescriptibles y se sumarían nuevas figuras vinculadas al crimen organizado y tecnológico.

El Ejecutivo prevé enviar el proyecto en las próximas semanas, como parte del paquete de iniciativas legislativas que buscará impulsar durante este año, anunciadas durante la asamblea legislativa del 1º de marzo.