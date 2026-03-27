¿Qué pinta este finde en Mendoza? Tres lugares, tres sabores y tres eventos imperdibles

Con la llegada del fin de semana, muchos mendocinos se preguntan: ¿qué pinta hacer estos días? Para que no te quedes sin opciones a último momento, en Sitio Andino armamos una selección de nueve propuestas imperdibles para disfrutar de Mendoza : tres lugares para recorrer, tres opciones gastronómicas y tres eventos que animan la agenda cultural de la provincia.

Cada semana encontrarás acá los mejores planes para organizar tu finde , ya sea con amigos, en pareja o en familia. Desde restaurantes, bares y cervecerías hasta paseos al aire libre, espectáculos, festivales y experiencias que vale la pena descubrir.

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Cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Queso , una fecha dedicada a homenajear a uno de los alimentos más antiguos, versátiles y populares del mundo .

En el marco de esta efeméride, a continuación te presentamos algunos de los mejores lugares de Mendoza para deleitarte con el inconfundible sabor del queso:

La Linqueñita: es un reconocido emprendimiento familiar ubicado en el departamento de Maipú, una de las zonas más tradicionales de Mendoza. Este espacio se destaca por ofrecer productos regionales de elaboración artesanal, con especial protagonismo de los quesos, fiambres y conservas caseras. Qualtaye: es una quesería artesanal ubicada en la zona de Chachingo, en el departamento de Maipú, a unos 30 km de la Ciudad de Mendoza. El lugar se destaca por la elaboración de quesos gourmet saborizados, producidos con métodos artesanales y sin conservantes, además de otros productos regionales como dulces naturales y aceite de oliva. La Quesoteca Capra Bianca: es un espacio gastronómico vinculado a la reconocida quesería artesanal Capra Bianca, ubicado en Godoy Cruz. Este proyecto combina la producción y comercialización de quesos artesanales (especialmente de leche de cabra y también de vaca).

queso Si te gusta el queso, estos lugares en Mendoza te van a enamorar

Qué hacer en Mendoza: agenda cultural con eventos imperdibles

La provincia de Mendoza se destaca no solo por sus increíbles paisajes y propuestas turísticas, sino también por su variada agenda cultural, que cada fin de semana sorprende tanto a locales como a turistas. A continuación, te presentamos tres propuestas imperdibles para disfrutar durante estos días:

Osqui Guzmán en Mendoza: el reconocido actor presentará este viernes 27 de marzo a las 21:30 la multipremiada obra “El Bululú, antología endiablada”, una propuesta unipersonal que combina humor, talento y una destacada puesta en escena. La función se realizará en el Teatro Independencia, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la provincia. Fiesta Go Back: es un evento de estilo retro que se realizará el sábado 28 de marzo a las 22 en el Arena Maipú Stadium y contará con la presentación estelar de César Banana Pueyrredón. Rodolfo “Alacrán” Samsó y Alfredo Silva llegan a Mendoza con su espectáculo “¡Juntos!”: es una propuesta cargada de humor, complicidad y una gran conexión con el público. La función se realizará el domingo 29 de marzo a las 21 en el Teatro Selectro, ubicado en Capitán de Fragata Moyano 102, en Ciudad.

Si hacés turismo en Mendoza, estos monumentos son parada obligatoria

A lo largo de la provincia, diversos monumentos invitan a recorrer su historia, desde gestas patrias hasta expresiones culturales que marcaron su identidad. Estos espacios se convierten en paradas obligadas para quienes buscan hacer turismo y descubrir el lado más emblemático y significativo de Mendoza:

Cristo Rey del Valle de Tupungato.jpg El Cristo Rey del Valle que sorprende en Tupungato

Monumento al Ejército de Los Andes: es una de las obras más emblemáticas de Mendoza y un símbolo clave de la historia argentina. Ubicado en la cima del Cerro de la Gloria, dentro del Parque General San Martín, este imponente monumento rinde homenaje a la gesta libertadora liderada por José de San Martín y al histórico Cruce de los Andes. El Cristo Rey del Valle de Tupungato: es una imponente escultura religiosa que se alza como símbolo de fe y tradición en el corazón del Valle de Uco. Ubicado en una zona elevada con vistas privilegiadas, este monumento se ha convertido en un punto de referencia tanto para turistas como para fieles. Monumento a la Virgen: es una destacada obra religiosa ubicada en el predio la Virgen, en el departamento de Guaymallén. Este espacio se ha convertido en un importante punto de encuentro para fieles y visitantes, ya que combina espiritualidad, tradición y recreación al aire libre.

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