Votó Cristina y afirmó que no se alejará de la política

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló hoy que espera "un país más sensato" después del 10 de diciembre, en el cual "todos los que tengan responsabilidades adviertan que va a ser necesario ponerse de acuerdo en cuestiones básicas", aseguró que seguirá en política a pesar de no ser candidata y destacó: "No quise fueros en 2015 y no los quiero ahora".